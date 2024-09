Bienala București – Teritorii nedescoperite ale democrației / galerie foto

Bienala Internațională de Artă Contemporană București 2024 a debutat în trei spații cu lucrări realizate de artiști internaționali în diverse medii, având ca temă „Teritorii nedescoperite ale democrației/ Democracy’s Uncharted Territories”.

Cu publicul pe post de curator, bienala reunește sculpturi, inslatații video, picturi, artă textilă și fotografii produse de Timothy Joseph Anderson (US), Andrei Argeșeanu (RO), Raul Bratu (RO), Ezgi Böttger (TR/DE), Baran Caginli (TR/FL), Mircea Ciutu (RO/DE), Regina Costa (PT), Iknur Demirkoparan (TR/US), Alessandro Di Massimo (IT), Gritsku Evghenia (UKR/RO/PL), Cristina Negrariu (RO), Kevin Pawlak (DE), Adrian Piorescu (RO), Oana Popa (RO/CH), Silvia Sarsano (IT), Andrei Tudoran (RO), Alexandra Tudosia (RO/DE), Vangjush Vellahu (AL/DE).

Acestea sunt expuse la Amzei Creative Corner și Mobius Playground, din Piața Amzei, și la Galeria Creart, din Piața Lahovari. Accesul este gratuit.

Galeria Creart găzduiește două lucrări – diapozitive și print de Kevin Pawlak și o lucrare video de Silvia Sarsano, la fel și Mobius Playground, între care „Turkish Delight in Three Takes”, lucrare a lui Iknur Demirkoparan. Printurile lui prezintă o grămăjoară cu celebrul desert, o sculptură care a făcut furori în 2007, la Kunsthalle Vienna, și o sculptură care redă perfect o bucată de rahat turcesc.

