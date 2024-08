Încă un weekend canicular în România. Temperaturi de până la 38 de grade – Harta județelor afectate

Două judeţe se află vineri sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce Bucureştiul iese de sub avertizarea cod portocaliu și trece sub avertizare cod galben. Conform prognozei ANM, vineri, rămân sub cod portocaliu de caniculă doar judeţele Teleorman şi Giurgiu.

Oltenia, Muntenia şi Dobrogea continentală se află vineri sub avertizare cod galben de caniculă.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34…36 de grade.

Conform prognozei actualizate, vineri, rămân sub cod portocaliu de caniculă doar judeţele Teleorman şi Giurgiu.

„Valul de căldură va persista pentru a unsprezecea zi consecutiv. În judeţele Teleorman şi Giurgiu va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 36…37 de grade”, este mesajul meteorologilor.

Avertizările meteorologice valabile pentru vineri, 23 august

Sâmbătă, se vor afla sub cod galben de caniculă Crişana, sud-vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea continentală.

„În Crişana, Banat, sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, nordul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală va fi caniculă, iar disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi în general de 34…36 de grade” anunţă ANM, precizând că, în următoarele zile valul de căldură se va extinde în aproape toată ţara.

Sâmbătă, codul portocaliu de caniculă va viza judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti.

„Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 36…38 de grade”, precizează ANM.

Avertizările meteorologice valabile pentru sâmbătă, 24 august

Cum va fi vremea în București

Valul de căldură persistă. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Vineri, temperatura maximă va fi 35…36 de grade, iar sâmbătă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. Temperaturile minime vor fi de 17…20 de grade.