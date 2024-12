Budureasca pariază pe inovație și sustenabilitate: obiectiv de creștere cu cca 20% și noi game de vinuri

În contextul strategiei Budureasca de creștere sustenabilă și dezvoltare, ne propunem o majorare a cifrei de afaceri cu cca 20% în următorii 2 ani, o direcție deja inițiată prin lansarea a două noi game de vinuri. În 2024, Budureasca a extins portofoliul cu gamele SABRIZE și The Sign. Ambele game au fost concepute pentru a pune în valoare terroir-ul unic al cramei, utilizând tehnici inovatoare și măiestria oenologului Stehpen Donnelly, precum și o abordare creativă în reprezentarea grafică prin simboluri specifice zonei și tehnici speciale.

Cel mai recent eveniment organizat in luna noiembrie cu axare preponderanta pe cele 2 game de vin mentionate si intitulat „Fusion: The Signs of Budureasca”a integrat elemente de storytelling, muzică live și proiecții vizuale, creând o experiență captivantă ce aduce laolaltă tradiția și modernitatea, așa cum o fac și vinurile prezentate pentru a fi descoperite și redescoperite în noi abordări, oferind un spectacol al fuziunii artelor și vinificației. Un punct central al serii a fost prezența avatarului Daphix, un ghid virtual creat prin inteligență artificială, care a adus o notă avangardistă întregului concept. Prin interacțiuni captivante, Daphix a dezvăluit secretele vinurilor Budureasca, subliniind angajamentul cramei de a integra tehnologia în promovarea vinurilor. Această inițiativă a fost primită cu entuziasm, demonstrând că tradiția și inovația pot coexista armonios. În cadrul evenimentul s-a prezentat și Calendarul Advent Budureasca, aflat la editia a doua: GLAM EDITION. O incursiune interactivă prin selecția de vinuri, fiecare „fereastră” dezvăluind câte o surpriză oenologică.

Reluand din realizarile anului 2024, Budureasca a implementat o serie de strategii și inițiative care susțin creșterea accelerată și expansiunea internațională. Printre realizările notabile se numără obținerea a peste 50 de medalii internaționale pentru vinurile cramei, recunoașteri primite în competiții prestigioase din întreaga lume, ceea ce atestă calitatea excepțională a produselor Budureasca.

În ceea ce privește investițiile, Budureasca a alocat in ultimii ani aproximativ 5 milioane de euro pentru modernizarea și digitalizarea proceselor de producție, integrând sisteme avansate de monitorizare și control al calității în toate etapele de vinificare. Investițiile fac parte dintr-un proces amplu de digitalizare care vizează eficientizarea producției și creșterea sustenabilă, oferind astfel o trasabilitate mai bună și o consistență ridicată a produselor.

Pe lângă diversificarea produselor, am făcut investiții importante în ultimii ani în panouri solare, ceea ce ne permite să optimizăm eficiența energetică și să reducem costurile operaționale, menținându-ne angajamentul față de sustenabilitate. Prin aceste inițiative de eficientizare energetică, ne așteptăm să reducem emisiile de carbon cu aproximativ 15% anual, contribuind la protejarea mediului și la consolidarea reputației noastre de brand responsabil.

O direcție importantă a fost și dezvoltarea exporturilor, Budureasca intrând pe piețe noi în țări precum Norvegia, Italia si Cehia, alături de cele 18 piețele existente în Europa și Asia. Această extindere a fost facilitată de crearea unor parteneriate strategice și de adaptarea ofertei de vinuri la preferințele locale ale consumatorilor.

Strategia de marketing și comunicare a fost adaptată pentru a susține poziționarea Budureasca în segmentul vinurilor premium și pentru a atrage un public tot mai diversificat. Investițiile în campanii digitale și prezența activă pe platformele sociale au contribuit la creșterea notorietății brandului, înregistrându-se o creștere cu 30% a vânzărilor online față de anul precedent.

Totodată, implicarea activă în comunitate rămâne un pilon central al strategiei companiei. În 2024, Budureasca a sponsorizat proiecte de conservare și educare, printre care colaborarea cu Muzeul de Istorie și inițiative de ecologizare în Valea Budureasca, în încercarea de conservare a zonei naturale și istorice din care se trag vinurile Budureasca. Aceste proiecte contribuie la consolidarea relației cu partenerii locali și demonstrează angajamentul nostru față de comunitate și mediu.

Crama Budureasca, situată în inima podgoriei Dealu Mare, este recunoscută pentru vinurile sale de excepție și pentru inovațiile constante pe care le aduce pe piața din România. De-a lungul anilor, Budureasca a obținut peste 500 de medalii la competiții naționale și internaționale, confirmându-și astfel reputația de cramă de top. Portofoliul vast de vinuri premiate este dovada clară a dedicării și expertizei echipei Budureasca .

Articol susținut de Budureasca