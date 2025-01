Întrebări fără răspuns după anularea alegerilor prezidențiale, acum o lună. Nicușor Dan: Trebuie lămurite pentru a dovedi clar că un competitor a fost ilegal favorizat

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, care şi-a anunţat candidatura ca independent la alegerile prezidenţiale, a declarat, luni, că în momentul în care oamenii se duc din nou la vot trebuie să existe garanţia că a fost lămurit ce s-a întâmplat în 24 noiembrie: „Cât a costat campania lui Călin Georgescu, cine a plătit, care a fost traseul banilor“.

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, la Antena 3, despre noile date privind organiarea alegerilor prezidenţiale, care sunt vehiculate pe surse, şi anume 25 mai, primul tur de scrutin şi 8 iunie, turul al doilea.

„Eu am spus că nu comentez asupra datelor, însă în momentul în care oamenii se duc la vot trebuie să avem garanţia că am lămurit ce s-a întâmplat la 24 noiembrie. Şi aici sunt informaţii pe care eu nu le am, dar îmi închipui că oamenii din conducerea coaliţiei trebuie să le aibă. Adică sunt nişte instituţii, preşedinte, servicii, Parchet, AEP, care sunt în curs de a face nişte investigaţii şi aceste instituţii trebuie să dea o dată estimativă despre când vor finaliza aceste investigaţii şi ne vor da o poză completă ce s-a întâmplat la 24 noiembrie”, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

El a spu că este foarte important ca românii să fie convinşi că decizia Curţii Constituţionale a fost cea corectă, pentru că altfel „va exista o uriaşă neîncredere în întregul sistemul administrativ din România şi asta nu face bine”.

„Cât a costat, cine a plătit, care a fost traseul banilor, toate lucrurile astea trebuie lămurite pentru a dovedi, clar, pentru cât mai mulţi oameni, că a fost un dezechilibru în campanie şi un competitor a fost în mod ilegal favorizat”, a adăugat Nicușor Dan.

În 6 decembrie, Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale, câştigate de Călin Georgescu, în baza unor documente desecretizate de CSAT, primite de la SRI, SIE, MAI şi STS.



În documentele serviciilor secrete se arată că Georgescu a încălcat legislaţia electorală referitoare la finanţarea campaniei pentru alegerile prezidenţiale, după ce a raportat la Autoritatea Electorală Permanentă zero cheltuieli, în condiţiile în care SRI şi MAI au indicat faptul că finanţarea campaniei pe TikTok a fost realizată de Bogdan Peşchir şi s-a ridicat la un milion de euro.



De asemenea, în documentele desecretizate de CSAT se spune că au avut loc acţiuni ale unui actor cibernetic statal asupra infrastructurilor IT&C suport pentru procesul electoral şi că România este o ţintă pentru acţiuni hibride agresive ruse.

Călin Georgescu a atacat la CEDO decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor.„Este un demers firesc și absolut necesar pentru apărarea drepturilor fundamentale ale domnului Călin Georgescu, candidat independent, precum și ale tuturor cetățenilor români care merită un proces electoral corect și transparent”, a declarat pentru HotNews Maria Vasii, avocata lui Georgescu.