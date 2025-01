Operațiune-surpriză: Ucraina a început anul cu un contraatac în Kursk, care a pus forțele Rusiei în defensivă. Ce se întâmplă – HARTĂ

Aflate sub presiunea unui asalt purtat de ruși și nord-coreeni, trupele ucrainene din Kursk au lansat duminică o contraofensivă neașteptată, într-o aparentă încercare de a recâștiga inițiativa pe câmpul de luptă înainte de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, scriu Reuters, CNN și The Guardian.

Forțele ucrainene au lansat duminică un contraatac în regiunea rusească Kursk, avertizând printr-un oficial de la Kiev că Moscova „primește ceea ce merită”.

Mișcarea surpriză a ucrainenilor vine pe fondul unui asalt major purtat de forțele ruse, ajutate de soldați nord-coreeni, care încearcă să elibereze regiunea parțial capturată de trupele Kievului în august.

Andrii Kovalenko, șeful Centrului ucrainean pentru contracararea dezinformării, un organism oficial, a confirmat că trupele ucrainene au lansat atacuri surpriză împotriva forțelor ruse în mai multe locații din Kursk.

Într-o scurtă postare pe Telegram, duminică, șeful Biroului prezidențial ucrainean, Andrii Iermak, a oferit la rândul său o confirmare. „Vești bune din regiunea Kursk, Rusia primește ceea ce merită”, a spus el, citat de CNN.

În vreme ce contraatacul care a intrat luni în a doua zi este confirmat, efectele sale sunt deocamdată neclare, deși bloggerii ruși de război au admis că trupele Moscovei au fost puse sub presiune.

Puțină lume s-ar fi așteptat la un contraatac ucrainean.

Forțele Kievului au lansat pentru prima dată o incursiune în Kursk în luna august și controlează încă o mare parte din teritoriul pe care l-au cucerit, în ciuda eforturilor trupelor ruse și ale celor nord-coreene recent desfășurate de a elibera regiunea.

Ministerul rus al Apărării a confirmat duminică că ucrainenii au lansat contraatacuri pentru a opri o ofensivă rusă, după cum a relatat agenția oficială de știri TASS.

Moscova a mai spus că două contraatacuri au fost respinse, precizând că un asalt ucrainean cu tancuri și vehicule blindate a fost oprit în apropierea satului Berdin, la aproximativ 15 kilometri de graniță.

Ulterior, un blog de război apropiat de Grupul forțelor nordice a relatat că unitățile sale avansează, adăugând că au existat „ostilități active în districtul Sudja”.

This morning, Ukrainian forces launched a series of assaults in Russia's Kursk Oblast.



Russian channels report that Ukrainian columns have pushed roughly 5-8 km into Russian lines, primarily around the village of Berdin. pic.twitter.com/rqHGFXJdpP