Călin Georgescu este apărat de simpatizanții săi. Am vorbit cu un avocat, medic, regizor de operă și alți oameni care l-au votat. „Și dacă s-ar folosi de banii rușilor în beneficiul României care ar fi problema? Scopul măreț scuză mijloacele”

După datele și informațiile noi apărute despre Călin Georgescu, site-ul independent Snoop a vorbit cu opt oameni cu ocupații variate – avocat, medic, regizor de operă, actor, casnică, lucrătoare în curățenie. Unii au spus că „îl iubesc și mai tare” pe Georgescu, alții au fost iritați să fie abordați din nou: „Vreți să mă convingeți să nu-l mai votez?”.

Întrebat dacă l-ar deranja în cazul în care, pentru campanie, Călin Georgescu a avut și finanțare din surse rusești, unul dintre simpatizanți a spus: „Eu aș înțelege fenomenul. Uneori, scopul măreț scuză mijloacele. Și dacă s-ar folosi de banii rușilor în beneficiul României care ar fi problema? Eu îl simt pe acest om ca pe un erou”.

Dialogul a fost purtat înainte de desecretizarea datelor CSAT.

Care sunt argumentele și trăirile votanților lui Călin Georgescu, în aceste zile, înainte de vot? Într-o încercare de a înțelege mai bine fenomenul și de a sparge bulele în care ne-am obișnuit să comunicăm, am discutat cu mai mulți dintre cei care l-au votat și susținut sau care au anunțat că îl vor vota în turul doi.

Am stat de vorbă, atât imediat după primul tur, cât și la o săptămână distanță, cu femei și bărbați de diferite vârste, din România sau din diaspora. Oameni cu studii medii, superioare sau chiar la doctorat și cu ocupații variate. Unii se declară creștini ortodocși, alții greco-catolici, în vreme ce o parte au vorbit de o spiritualitate de dincolo de religii.

Din discuții, și fără ca aceasta să fie o constatare sociologică, am înțeles că pe votanții lui Călin Georgescu îi unesc mai puțin profiluri sociodemografice, cât mai degrabă unele teme ca dezamăgirea și neîncrederea în toate partidele politice.

Se tem de un posibil război cu Rusia (preferința pentru neutralitate).

Și i-a adunat admirația față de carisma lui Georgescu, dar și atitudini discriminatorii (ei nu le numesc astfel) față de comunitatea LGBT și, în multe cazuri, față de evrei.

„Votez cu oricine nu e Elena Lasconi”

Ion este tată și avocat în București. În studenție, în urmă cu 30 de ani, a lucrat ca jurnalist. Este nostalgic după dezbaterile electorale ale acelor vremuri, când „candidații discutau idei, acum sunt doar sloganuri”.

În primul tur al alegerilor prezidențiale, Ion l-a votat pe Kelemen Hunor, pe care îl considera cel mai calificat pentru funcția de șef de stat. Însă pe 8 decembrie îl va alege pe Călin Georgescu. Acestuia din urmă nu-i dăduse șanse mari. Credea că e un personaj politic marginal. Acum însă, „votez cu oricine nu e Elena Lasconi”.

Ion crede că Lasconi și USR „sunt promotorii unei politici toxice cu accente bolșevic-troțkiste”. Oferă ca exemplu un eveniment din timpul pandemiei, când mai mulți consilieri locali USR-PLUS au transmis live de la un hotel din Timișoara că restaurantul primea clienți în ciuda interdicțiilor din pandemie. Episodul i se pare reprezentativ pentru această formațiune politică.

Apoi, „Georgescu bate câmpii masiv, dar nu promovează boli mintale drept politici publice”, spune Ion. Pe vremea mea, dacă unul se credea pisică, îl trimiteau la spital. Acum politica corectă este să ne comportăm ca și când ăla chiar e pisică. Veterinarul chiar trebuie să-l trateze. Iar USR este cel mai puternic promotor al acestui comportament deviant”.

Rugat să detalieze, avocatul spune că se referă la „exacerbarea temelor LGBT și expunerea copiilor la astfel de teme”.

Ion nu este nici el convins că Georgescu are capacitatea de ponderare și echilibrare pe care o cere funcția de președinte. Este sigur însă că Elenei Lasconi îi lipsește această capacitate.

Călin Georgescu, votat în orașele mici și în mediul rural

În datele publicate de Remus Ștefureac, de la INSCOP Research, profilul votantului arată că 19,9% dintre alegătorii de pe teritoriul României au votat Călin Georgescu, iar cele mai multe voturi au venit din orașele mici (23%) și din mediul rural (22%), dar și 13% din bucureșteni l-au votat.

„Călin Georgescu a vorbit în câteva minute cât Iohannis în 10 ani”

Elena are 38 de ani și locuiește în Germania, alături de toată familia: părinții, fratele ei, soțul său și cei doi copii. De când a plecat din țară, a lucrat, pe rând, la poștă, la o fabrică de împachetat ouă, iar acum într-un serviciu de curățenie.

A plecat din România de șapte ani, dar simte că „în această țară, plină de oameni reci, s-au transformat în 20 de ani pierduți degeaba”. Își dorește să se întoarcă. Este motivul pentru care l-a votat pe Călin Georgescu: „Dacă nu iese dânsul, nici că mai avem vreo șansă să venim acasă”.

Îl știe de pe rețelele sociale, unde l-a descoperit întâi soțul ei. Pe ea au impresionat-o: „calmul, inteligența, răbdarea și credința dânsului. E un om familist. A vorbit în câteva minute cât Iohannis în 10 ani.” Îi place că este profesor universitar și nu oriunde, ci la Pitești, orașul ei natal.

Atât Călin Georgescu, cât și soția lui i-au inspirat încredere. „Amândoi au în privire o căldură pe care nu am văzut-o la niciun candidat. În 35 de ani, nimeni nu a purtat un discurs ca al lui. Ne dorim enorm de mult să revenim acasă și el poate face schimbarea de care avem atâta nevoie”.

Elena, care știa deja, dinainte de vot, că Georgescu e de ani buni în politică, spune că ascultă toate podcasturile politicianului și îi urmărește fiecare postare de pe Tik Tok. Crede că, de multe ori, oamenii l-au interpretat greșit. De pildă, în ceea ce privește atitudinea lui împotriva operațiilor de cezariană, despre care politicianul a spus că ar „rupe firul divin”, Elena spune: „Soția lui are două operații de cezariană, deci clar că nu putea să declare asemenea aberații, dar fiecare înțelege cât poate. Nașterea trebuie să fie naturală, așa a lăsat Dumnezeu pe pământ. Doar că fie din probleme medicale, fie din comoditate, se apelează la cezariană. Și eu am două operații. E clar că sentimentul este altul în momentul în care copilul iese normal și simte toate durerile mamei și alta este să fie scos din burtă. Da, se pierde acel fir divin.”

„Femeile nu pot conduce”

Elena respinge și ideea că Georgescu este apropiat Rusiei. „Categoric nu este adevărat. Nu înțeleg ce au cu el, nu mai știu ce să inventeze. El a scris prefața cărții lui Kennedy. E cu americanii”.

Unele dintre ideile cu care Georgescu i-a câștigat votul țin de viziunea lui față de pandemie. Crede că, dacă el era președinte, ar fi fost mult mai puține restricții în acea perioadă. „Ați uitat ce masacru a făcut statul cu voi și ați stat nepăsători. Ați avut interzis peste tot. Bătaie de joc și umilință ”, insistă Elena, care e de părere că măsurile din Germania au fost mai relaxate decât cele din România. „Nu m-am vaccinat, din teamă de efectele secundare, și nu aș fi făcut-o pentru nimic în lume. Nu cred în COVID”.

Am întrebat-o pe Elena și despre pozițiile antifeministe ale lui Călin Georgescu, acesta afirmând că „feminismul este o mizerie” și că „femeile nu pot conduce”.

„El a declarat cu subiect și predicat: feminismul e una, feminitatea alta. Am văzut când a declarat că o femeie puternică se află în spatele unui bărbat puternic. Când a spus că femeile nu pot conduce, se referea la madame Lasconi. Asta cred eu”, a răspuns tânăra.

Deși în trecut Georgescu a vorbit despre limitarea dreptului la avort, Elena e de acord cu afirmațiile lui mai recente, în care a spus că „e opțiunea fiecăruia”, chiar dacă ea personal îl consideră „un păcat”. Crede că femeile recurg la avort din cauză că „oamenii nu sunt bine informați și școala e de toată rușinea”. Ea ar fi de acord cu introducerea educației sexuale în școli, dar în adolescență, nu de la grădiniță.

„Oamenii conștienți pur și simplu se adulmecă între ei, se simt instantaneu”

Cătălin Seimeanu este actor, antreprenor și instructor de fitness. Face culturism de performanță și deține un salon de tuns animale. Iubitor de animale, are el însuși patru câini și o pisică. A jucat timp de șapte ani în spectacole la Opera Comică.

Cu ani în urmă, l-a văzut pentru prima dată pe Călin Georgescu într-o emisiune difuzată de TVR. Apoi i-a urmărit toate aparițiile.

„Mi-a atras atenția spiritualitatea dumnealui. Atenție, nu dogma, religia, ci trezirea spirituală. Nu l-am asociat cu zona politică. Pur și simplu, am văzut un om conștient de sine, trezit. Apoi am cunoscut-o pe Cristela, i-am aflat povestea cu problemele de sănătate și am realizat că sunt un cuplu de treziți, de oameni conștienți că sunt spirite divine, nu minți și corpuri”, povestește Cătălin, care a susținut de la început candidatura lui Georgescu pe social media. „Fără falsă modestie, oamenii conștienți pur și simplu se adulmecă între ei, se simt instantaneu. O minte, oricât de cultivată ar fi, fără atingerea divinității, este doar o cutie care zăngăne.”

Actorul povestește că a început să fie preocupat de cultivarea dimensiunii spirituale în urmă cu cinci ani. „Trezirea, cum o numesc eu, sau conștientizarea a ceea ce sunt cu adevărat, a început cu lecturarea unei cărți: Secretele întregii vieți, de Iuliana Neagu. Dar cultivam instinctiv iubirea din mine, cu mult timp înainte.”

Cătălin vede în politică „oportunitatea de a cultiva iubirea și în ceilalți”. Crede în expertiza lui Georgescu în economie, politică și cultură diplomatică, dar, pentru el, „piesa de bază este spiritul”. Îl consideră primul om politic spiritual cu adevărat.

„El este conștient de sine, conștient că el însuși este iubire. M-am regăsit în dumnealui, păstrând proporțiile. Aș da orice să-l cunosc personal.”

Înainte de alegeri, Cătălin a folosit un clip cu imagini de când a participat la „Românii au talent”, ca să ajute la promovarea politicianului independent. E mândru că a ajuns la 10.000 de vizualizări. „A fost micul meu aport pentru Călin”.

https://www.facebook.com/reel/473600472512033

Bărbatul a auzit și opiniile care spun că preferatul lui e prorus, dar nu îl influențează. „Este proromân. Mintea adormită în general divide, împarte. Dacă ești împotriva unor aspecte din relația cu SUA, automat ești etichetat pro-Rusia. Nu, Călin e proromân. Punct”.

În raport cu războiul din Ucraina, actorul e de acord cu poziția de neutralitate promovată de Georgescu: „cred că orice om echilibrat alege pacea”.

Iar dacă, pentru campanie, independentul a avut și finanțare din surse rusești, „eu aș înțelege fenomenul. Uneori, scopul măreț scuză mijloacele. Și dacă s-ar folosi de banii rușilor în beneficiul României care ar fi problema? Eu îl simt pe acest om ca pe un erou”.

Cătălin crede că Georgescu ar greși dacă ar intra într-un ping-pong de acuzații cu Lasconi. „Ea va ataca dur. El nu trebuie să răspundă cu atac, ci cu eleganță, chiar iubire și compasiune. Un om mare așa te domină: prin iubire.”

La 7 zile după primul tur al prezidențialelor, Cătălin rămâne de neclintit în susținerea lui față de Georgescu, deși a văzut valul de critici la adresa acestuia. „Da, s-a schimbat ceva, îl iubesc și mai mult pe Călin”, spune el.

Admite că are mulți colegi actori speriați de ce se întâmplă, pe care a încercat să-i liniștească. „Cei de la tv au un aport imens în răspândirea fricii”, adaugă el. „De când l-am cunoscut, am realizat că el este la un nivel de conștiință superior. Mă mai mișcă pe mine televiziunile? Nici agitația de azi a partidelor nu mă miră. Sunt convins că președintele îi va uni pe toți”.

Nu are niciun dubiu că preferatul lui va câștiga duminică: „Dacă îl vor opri într-un mod grotesc, gen să-l suspende, ar fi război civil, revoluție. Oamenii îl vor cu orice preț pentru că îl simt și și-ar da viața pentru asta. Dacă ar încerca să ni-l ia, ca pe Eminescu, aș muri fericit cu el”.

Doctoriță: „L-am votat pentru că eram împotriva PSD-ului și a lui Rafila”

Elena Voicu (47 de ani) este doctorița ATI concediată de la Spitalul Pantelimon, în dosarul morților suspecte. Spune că l-a votat pe Călin Georgescu deși auzise de el cu puțin timp înainte de alegeri. „Mi-a zis o prietenă de el, m-am uitat la niște prezentări pe Tik Tok și l-am văzut cum vorbește. Am zis: mamă, ce tare e tipul, e superdeștept. Am văzut că e profesor universitar și pe cine era să votez? Și o să-l votez și data viitoare”.

„L-am votat și pentru că eram împotriva PSD-ului, împotriva lui Rafila care a făcut o mare nedreptate. Niciunul de la niciun partid nu a venit să mă întrebe ce s-a întâmplat acolo cu adevărat”, mai precizează doctorița. „Sunt împotriva tuturor partidelor. Am zis că omul ăsta este independent, nu are niciun fel de interes, poate o să facă ceva pentru sănătate.”

Medicul spune că nu a știut că Georgescu e antivaccinist înainte de a-l vota, dar „nu mă deranjează, nu mi se pare că a fi împotriva vaccinurilor e ceva de judecat”. Admite că „abia acum am început să-l studiez cu adevărat”. În schimb, din clipurile vizionate înainte de primul tur au convins-o „modul lui de a vorbi, sinceritatea lui, faptul că pare un om foarte credincios. Mi se pare că-l interesează ce ni se întâmplă nouă, pe politicieni îi interesează doar binele lor”.

Elena Voicu spune că mai mulți oameni din jurul ei au criticat-o pentru că l-a votat pe Călin Georgescu, dar și că foarte mulți colegi de-ai săi medici au avut aceeași opțiune ca ea. „Vrem o schimbare. Am înțeles că și președintele ăsta dacă ar fi (n.r. Georgescu) o să pună la sănătate pe cineva de la AUR, un doctor care e un om de calitate”.

După alegerile parlamentare, doctorița rămâne fermă în decizia ei: „I-am ascultat mai multe interviuri și tot cu el voi vota”. Crede că a fost criticat pentru „lucruri scoase din context”. Și refuză să detalieze: „Vreți să mă convingeți să nu votez cu el?”.

„Decât să votez un candidat USR, mai bine îmi tai mâna”

Horia Balint, un bărbat din generația X, care a spus că preferă să nu-i menționăm vârsta exactă, din „cochetărie”, locuiește în Oradea și este regizor de operă. Acum lucrează la un doctorat despre „mitul troian în operă”. A absolvit două facultăți: Relații Economice și Internaționale la ASE și Regie de operă.

Nu are cont de Tik Tok și, înainte de duminica primului tur la prezidențiale, abia dacă auzise de Călin Georgescu. Nu l-a ales atunci, ci a votat cu Mircea Geoană, dar are de gând să-l voteze pe Georgescu în turul al doilea.

Horia a ales să vorbească cu Snoop despre motivația lui, „ca să se vadă că nu suntem tiktokari needucați, comuniști și neomarxiști”. Se descrie ca „intelectual, din familie de intelectuali anticomuniști” și monarhist. „Bunica mea maternă era din familie nobiliară austro-ungară, urăsc bolșevismul și comunismul”.

Nu are încredere în niciun partid, nici cele tradiționale, nici cele mai tinere, și insistă că e împotriva USR: „decât să votez un candidat USR, mai bine îmi tai mâna. Orice candidat USR și la orice fel de alegeri”. Spune că acesta este motivul pentru care la parlamentare va vota cu UDMR (în dialogul dinainte de alegeri).

Duminică, după ce a apărut surpriza procentului mare de voturi câștigat de Georgescu, Horia a început să se documenteze „temeinic” în privința acestuia. Și l-a convins așa de tare, încât regretă că a avut altă opțiune în primul tur.

„În primul rând, îmi place și sper să se țină de cuvânt cu înlăturarea sionismului din România. Nu avem nevoie de sioniști care fac doar rău. În al doilea rând, trebuie stopat orice ajutor dat acestor ucraineni și lui Zelenski și trebuie ajutat cetățeanul român, nu să meargă miliardele românești la ucraineni”.

Statul român a emis mai multe comunicate de-a lungul timpului, precum cel al MIPE – Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, că banii destinați refugiaților ucraineni sunt decontați printr-un program UE.

Și are și un al treilea motiv: faptul că Georgescu este creștin ortodox. Horia e greco-catolic, dar preferă un candidat ortodox în fața unei candidate precum Elena Lasconi, pe care el o consideră atee.

Îi amintim că Elena Lasconi a spus public în repetate rânduri că este creștină. Horia nu e convins: „Din moment ce are fiica pe care o are, din moment ce este pro avorturi, din moment ce face jocurile neomarxiștilor sioniști, chiar o consider o atee. Un creștin adevărat nu susține avorturile și imoralitatea”.