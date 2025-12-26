Călin Georgescu, mesaj de Crăciun, în care îl citează pe domnitorul Moldovei care a spus „Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât”

Eveniment organizat de susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, la Alba Iulia, 1 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Dana Coțovanu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut Călin Georgescu a transmis joi seară un mesaj cu ocazia sărbătorii Crăciunului, în care citează din Petru Rareș, care a fost de două ori domnitor al Moldovei.

„În aceste zile de sărbătoare ale Nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale”, își începe mesajul Călin Georgescu.

El le cere românilor să aibă „credință” și să conștientizeze „virtuțile strămoșilor noștri, spre a-i ridica în panteonul nemuririi”.

„În strămoși se află Adevărul! De timpurile noastre de glorie trebuie să ne amintim, spre a renaște în glorie. «Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât», spunea domnitorul Petru Rareș. Pentru cei care vor veni după noi, să știe că patria noastră nu înseamnă doar o bucată de pământ care se poate vinde ori negocia, ci mai înseamnă raiul la care putem ajunge doar dacă ne jertfim pentru ea”, a adăugat fostul candidat, în mesajul publicat pe pagina lui de Facebook.

Petru Rareș a fost domn al Moldovei de două ori, prima dată între 20 ianuarie 1527 și 18 septembrie 1538, iar a doua oară între 19 februarie 1541 și 3 septembrie 1546.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar după ce Tribunalul București a respins, pe 17 decembrie, ca nefondată contestația formulată de avocații fostului candidat la prezidențiale. Decizia magistraților este definitivă.

Același judecător care a prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile, Alexandru Bărbulescu, a dispus începerea judecării pe fond a dosarului în care Georgescu este inculpat pentru propagandă legionară.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și de încă alte 20 de persoane, Parchetul General l-a trimis în judecată și pe Horațiu Potra, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Liderul mercenarilor, fiul și nepotul său se află după gratii pentru încă 30 de zile, după ce, pe 24 decembrie, cererile lor pentru o măsură mai blândă au fost respinse de Instanța supremă.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Liderul mercenarilor a fost adus în țară două luni mai târziu.