Călin Georgescu se autointitulează „Președintele Ales al României” și somează instituțiile statului. „Vă asigur că această haită politică va fi destructurată!”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a publicat sâmbătă după-amiază un mesaj pe pagina lui de Facebook, în care se autointitulează, pentru prima dată, „președintele ales al României” și în care le transmite mai multor instituții ale statului ce trebuie să facă „de urgență” pentru „restabilirea ordinii de drept” în țară, în contextul anulării alegerilor prezidențiale, decizie pe care acesta a denunțat-o în mod vehement până acum.

„De zile întregi poporul român este în stradă cerând să-i fie respectate și reinstaurate drepturile constituționale!”, afirmă Călin Georgescu, în mesajul său.

„Din acest motiv”, scrie Georgescu, „recomand tuturor românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor din România”.

El invocă următoarele considerente:

„ Alfred Simonis și Marcel Ciolacu s-au autodenunțat pe TikTok cu privire la deturnarea fondurilor guvernamentale!

Alfred Simonis și Marcel Ciolacu s-au autodenunțat pe TikTok cu privire la deturnarea fondurilor guvernamentale! aceștia au confirmat ceea ce cu toții bănuiam: anume că PSD l-a votat prin electoratul de partid pe G. Simion cu intenția să-l trimită în turul 2 al alegerilor. Credeau în mod eronat că dacă în turul 2 vor ajunge Ciolacu și un candidat suveranist, poporul îl va alege pe Ciolacu. Poporul le-a dat calculele peste cap, fiind ca de obicei mult mai deștept decât politicienii.

de asemenea, în urmă cu doar câteva săptămâni, ANAF a constat că PNL a investit bani în campanii de imagine menite la rândul lor să manipuleze intenția de vot a electoratului, plătind campanii pe TikTok pentru alți candidați, NU pentru candidatul propriului partid (N. Ciucă) așa cum era legal!

PSD-PNL au folosit subvenția de partid alocată din bugetul României (aproape 54 de milioane de euro) pentru a manipula alegerile din România, promovând alți candidați, dar NU pe cei ai propriilor partide.”

„Repet! Le recomand românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor în România, pentru deturnare de fonduri guvernamentale și pentru înșelăciune în formă continuată!”, mai scrie fostul candidat.

Apoi el preia, pentru prima dată, sintagma pe care o folosește în mod constant postul de televiziune Realitatea Plus, care l-a promovat intens în timpul campaniei și după, pentru a-l prezenta: „președintele ales” și afirmă:

„Ca Președinte Ales al României informez următoarele instituții:

Parlamentul României are obligația ca de îndată să anuleze DEFINITIV mandatul dictatorial al lui Klaus Iohanis, acest arhitect al haosului democratic din întreaga lume liberă!

Parchetul General are datoria să cerceteze fraudarea alegerilor de către PSD, PNL, Klaus Iohanis și Curtea Constituțională.

Avocatul Poporului are obligația să intervină de urgență în restabilirea ordinii de drept prin toate mijloacele de care dispune sau să-și dea demisia dacă nu poate reprezenta poporul în acord cu drepturile FUNDAMENTALE ale acestuia.

Guvernul auto-intitulat «ciolacu2» este ilegal, ilegitim și imoral la fel ca și Klaus Iohanis.”

„Vă pot asigura că din primele mele zile de mandat această haită politică – ce sfâșie democrația și drepturile Poporului Român – va fi DESTRUCTURATĂ! (subliniarea autorului, n.r.)”, adaugă el, în încheierea mesajului, pe care îl însoțește cu o preluare video, de sâmbătă, 4 ianuarie, de pe Realitatea Plus, în care Georgescu apare în Piața Victoriei și le vorbește simpatizanților săi.

Anterior în cursul zilei de duminică, liderul AUR, George Simion, a mers pentru a treia oară în fața Guvernului, la protestul sutelor oamenilor care ies în stradă deja de cinci zile consecutiv pentru a scanda împotriva deciziei Curții Constituționale (CCR) de a anula alegerile prezidențiale.

La manifestație este așteptat și Călin Georgescu, după apariția de la protestul de sâmbătă seară.

Vineri, Alfred Simonis a recunoscut că membri PSD au direcționat voturi pentru candidatul AUR, George Simion, în turul I al alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Mărturisirea președintelui Consiliului Județean Timiș a fost făcută într-un videoclip publicat de Marcel Ciolacu pe TikTok.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis liderului PSD. După o pauză, Simonis a subliniat: „Ascultăm și nu judecăm!”.

Ciolacu i-a răspuns că îi pare rău ca a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale. „Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus liderul social-democrat.

Joi, Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că organizează pe 12 ianuarie, în București, un protest pentru a cere reluarea alegerilor „cât mai urgent”. Liderul AUR susține că va fi „cel mai mare miting”.

„Prin unirea vocilor românilor vrem să transmitem un mesaj clar: ne dorim reluarea alegerilor cât mai urgent! Românii așteaptă de cinci ani încheierea mandatului lui Klaus Iohannis și, odată cu aceasta, oportunitatea unui nou început, cu o nouă guvernare”, a transmis formațiunea de dreapta radicală, într-un comunicat.

Protestul urmează să se desfăşoare pe data de 12 ianuarie, de la ora 14.00, în Piaţa Universităţii.

George Simion, a anunțat ulterior, la Realitatea TV că „va fi cel mai mare miting”. „Este mitingul românilor care așteptau o chemare, într-o zi anume, să iasă într-un număr mare. Nu am vorbit cu Georgescu”, a spus liderul AUR.

Pe 6 decembrie, CCR a anulat întregul proces electoral al alegerilor prezidenţiale, prin hotărârea nr. 32. Astfel, turul al doilea al scrutinului prezidenţial, ce urma să aibă loc pe 8 decembrie, nu s-a mai desfăşurat.

Curtea şi-a motivat decizia pe baza documentelor desecretizate pe 4 decembrie 2024 și prezentate în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) din data de 28 noiembrie, transmise de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – Direcţia Generală de Protecţie Internă, Serviciul de Informaţii Externe (SIE), Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS).

Din examinarea documentelor desecretizate, CCR a constatat că procesul electoral privind alegerea Preşedintelui României a fost viciat pe toată durata desfăşurării lui şi în toate etapele, de multiple neregularităţi şi încălcări ale legislaţiei electorale care au distorsionat caracterul liber şi corect al votului exprimat de cetăţeni şi egalitatea de şanse a competitorilor electorali, au afectat caracterul transparent şi echitabil al campaniei electorale şi au nesocotit reglementările legale referitoare la finanţarea acesteia. Toate aceste aspecte au avut un efect convergent de desconsiderare a principiilor esenţiale ale alegerilor democratice, au spus judecătorii constituționali.

Informaţiile prezentate de SRI, SIE şi MAI în ședința CSAT de la finalul lunii noimebrie au indicat faptul că finanţarea campaniei candidatului proto-legionar Călin Georgescu pe rețeaua de socializare TikTok s-a ridicat la un milion de euro, că au avut loc acţiuni ale unui actor cibernetic statal asupra infrastructurilor IT&C suport pentru procesul electoral şi că România este „o ţintă pentru acţiuni hibride agresive ruse”.