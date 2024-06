Programul României în optimi: România va juca împotriva Olandei, marți, la München, de la ora 19 / Un rezultat incredibil la Georgia – Portugalia ne-a adus Olanda la Euro 2024!

Pentru că România a câștigat grupa E, echipa a scăpat de Franța, Spania și Anglia. Dar n-am scăpat de Olanda. Jocul sorților a făcut ca ca miercuri seara Georgia să învingă cu 2-0 Portugalia, surprinzător, dar pe deplin meritat. Asta a însemnat că, în loc de Slovenia, adversara României în meciul eliminator din optimi a devenit Olanda.

Rezultatele din grupa F vor decide adversara României, liveTEXT aici și pe siteul nostru de sport GOLAZO.ro, de la ora 22:00.

Cine ar fi crezut? Am pornit ultimii, am ajuns primii. România a câștigat grupa E și astfel evită cele mai dificile adversare pe care le-ar fi putut întâlni în faza eliminatorie. Am scăpat de Franța, Spania sau Anglia.

La începutul meciurilor de miercuri seară, din Grupa F, mai aveam doar două variante de adversari: Slovenia sau Olanda. Cât timp grupa F nu trimitea și locul 3 în optimi, România ar fi înfruntat Slovenia.

Numai că rezultatele au fost Turcia – Cehia 1-1 și Georgia – Portugalia 2-0, una dintre cele mai mari surprize ale Euro și ale fotbalului recent. În aceste condiții, pentru că Georgia a strîns 4 puncte și s-a calificat de pe locul 3, nu vom mai juca împotriva Sloveniei, ci contra Olandei.

România – Olanda va avea loc pe Allianz Arena, la Munchen, marți, de la ora 19:00.

De ce a câștigat România grupa E de la Euro 2024 deși toate echipele au avut același număr de puncte: 4?

Grupa E s-a dovedit a fi cea mai echilibrată de la Euro 2024. Toate cele 4 formații au adunat același număr de puncte (4), însă România a fost cea care a confiscat primul loc și traseul mai bun în faza eliminatorie.

Cum toate cele 4 formații au avut același număr de puncte obținut în meciurile directe (4), s-a trecut la următorul criteriu de departajare, golaverajul.

Aici, „tricolorii” erau la egalitate cu belgienii, având +1, în timp ce Slovacia avea 0 și Ucraina -2.

Pentru a rupe echilibrul între noi și „dracii roșii” s-a trecut la al treilea criteriu, numărul de goluri marcate. Iar România a reușit 4 goluri în grupă, în timp ce belgienii au avut doar 2, cele din meciul cu noi.

Astfel, naționala României a reușit să obțină primul loc în cea mai disputată și strânsă grupă de la Euro 2024. Printr-un singur gol, primit de noi, de pildă, treceam de pe locul 1 pe locul 4, necalificant. Dar, nici în fotbal, istoria contrafactuală nu este valabilă, ci rezultatul este cel care rămâne.