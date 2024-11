„Când Trump se va întoarce la Casa Albă o să încheie acest război”. I-am întrebat la un miting pe susținătorii lui Trump dacă America ar trebui să ajute în continuare Ucraina în conflictul cu Rusia / Ce spun despre NATO 

CORESPONDENȚĂ DIN SUA. Evenimentele de campanie pentru susținerea lui Donald Trump sunt, în sine, un personaj legendar. Sute au loc pe zi (fără candidat) în aceste zile fierbinți din SUA. Democrații consideră că mitingurile MAGA sintetizează bigotismul și felul în care democrația va pieri. Republicanii spun că, dimpotrivă, acestea sunt epicentrul din care libertatea va renaște. Unul dintre cei doi ziariști trimiși de HotNews la alegerile americane a participat la un astfel de eveniment.

SUA ar trebui să aibă grijă mai întâi de oamenii săi, abia apoi de alte națiuni. E o idee atât de simplă că nimeni nu i se poate opune. Când vine vorba însă despre NATO, opiniile oamenilor din jurul nostru, suporteri ai lui Donald Trump, cu care am discutat, au fost împărțite. Ei spun că MAGA nu e, nicidecum, lipsită de înțelegere asupra unei lumi complexe.

Cunoașteți-i pe oamenii din Morristown, Arizona

Evenimentul organizat de republicani la care HotNews.ro a participat a fost organizat în Morristown, din Comitatul Maricopa, statul Arizona. Statul este unul dintre cele decisive în lupta dintre Kamala Harris și Donald Trump.

Statistic, votanții lui Trump consideră că războiul din Ucraina e prost abordat de administrația Biden. „Susținătorii lui Donald Trump sunt mai predispuși să se opună continuării ajutorului american pentru Ucraina decât cei care ar vota pentru Kamala Harris”, scrie publicația Newsweek, citând un sondaj de opinie.

Eveniment de susținere a lui Donald Trump în Morristown, din Comitatul Maricopa, statul Arizona. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

„Cred că este o presupunere rezonabilă că ajutorul militar al SUA pentru Ucraina va încetini (n.red.: dacă Donald Trump redevine președinte)”, a remarcat într-un interviu pentru HotNews.ro, și Daniel Hegedüs, de la think-tank-ul German Marshall Fund.

„Noi avem veterani în această țară care dorm pe străzi, dar dăm miliarde de dolari Ucrainei”

Susținător al lui Donald Trump. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

„Acel război nu ar fi trebuit să înceapă niciodată. Nu ar trebui să susținem Ucraina. Dacă Trump ar fi fost președinte, războiul nu ar fi început. Este pur și simplu o mașinărie în care se bagă bani. Noi avem veterani în această țară care dorm pe străzi, dar dăm miliarde de dolari Ucrainei”, consideră unul dintre susținătorii lui Donald Trump, care a ales să se îmbrace și să se macheze în stilul candidatului republican la alegerile prezidențiale.

Trimitem bani acolo, iar acolo sunt „spălați” și de acolo politicienii corupți din America câștigă. Este ridicol. Când Trump se va întoarce la Casa Albă o să încheie acest război instant”, spune el.

Insistă că despre NATO nu și-a creat încă o opinie: „Nu știu atât de multe despre NATO astfel încât să am o opinie despre asta”.

„Îmi place că Ucraina a rezistat”

Susținătoare a lui Donald Trump. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

O altă susținătoare a lui Trump, dreaptă, zâmbitoare și cu pălărie din seria TV Yellowstone, spune că deși situația din Ucraina o depășește, îi place faptul că „Ucraina a rezistat”. Sunt oamenii care admiră puterea transmisă de rezistență. Kevin Costner pe calul lui în Yellowstone ar trece pe aici fără să afecteze decorul.

„Oricum, eu cred că SUA ar trebui să aibă grijă prima dată de oamenii săi, de cetățenii săi. Banii care s-au dus către Ucraina mi-ar fi plăcut să fie dați pentru a ajuta zonele unde au avut loc dezastre naturale aici, în SUA. Sute de oameni au fost răniți, ar fi avut nevoie de ajutor și aici, în SUA. Deci să ne punem pe noi pe primul loc”, a spus, în dialogul cu HotNews.ro, femeia.

Cât despre NATO, ea spune că lucrurile ar trebui să fie mai „corecte”.

„Deci, și dacă suntem în NATO, și dacă nu, trebuie să fie corect, nu să fie vorba doar despre bani din SUA. Acum nu e clar dacă e corect sau nu, deci nu știu ce să spun mai mult de atât”, a declarat aceasta.

Anunțul din primul mandat al lui Donald Trump, care a anunțat că va pune „țările NATO să plătească” a lăsat urme în imaginarul oamenilor. Dar și în bugetele de înarmare, recunosc oficialii europeni.

„Dacă suntem aliați, ar trebui să sprijinim Ucraina”

Susținător al lui Donald Trump. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

Un alt simpatizant al lui Donald Trump cu care HotNews.ro a discutat a spus că „într-o oarecare măsură, dacă suntem aliați, ar trebui să sprijinim Ucraina”.

„Dar am trimis deja miliarde de dolari acolo, am ajutat deja oamenii de acolo”, și-a continuat el răspunsul.

Bărbatul spune cu privire la NATO că SUA ar trebui să rămână în organizație numai dacă „toate țările plătesc aceeași sumă”.

„SUA nu ar trebui să plătească din banii noștri, luați din taxele noastre, pentru alte state. Să avem grijă de noi mai întâi”, a spus acesta.

„Asta nu s-ar fi întâmplat cu Trump președinte”

Susținătoare a lui Donald Trump. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

O parte din susținătorii lui Donald Trump declară convinși că, odată întors la Casa Albă, reprezentantul republicanilor va pune capăt invaziei ruse în Ucraina.

„Cred că oamenii nu ar trebui să moară. Acest război ar trebui să se încheie și tocmai de aceea de abia aștept ca Trump să redevină președinte, pentru că asta nu s-ar fi întâmplat cu Trump președinte. Nu am avut războaie cu el acolo. Ne putem îndrepta către al treilea război mondial acum. Nu am clar o părere despre ce ar trebui SUA să facă. Ar trebui să ne ajutăm aliații”, a spus o altă simpatizantă cu care HotNews.ro a vorbit.

„Nu am prea multe opinii despre NATO. Eu știu ce se întâmplă mai mult în interiorul țării mele, pentru că aici trăiesc. Îmi pasă mai mult de copiii mei”, a spus ea când am adus în discuție NATO.

„E încă un război inutil”

Susținătoare a lui Donald Trump. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

„Nu cred că ar trebui să sprijinim Ucraina. Nu contează ce război e. SUA susține într-o măsură atât de mare acel război și pur și simplu e încă un război inutil, care nu o să aibă niciun final dacă Trump nu se întoarce la Casa Albă. E atât de multă corupție încât probabil nici nu vom afla vreodată. Cred că dacă Trump câștigă, dar și dacă pierde, întreaga lume se va schimba”, a spus o altă susținătoare a lui Trump.

Ea spune că deși personal și-ar dori ca SUA să nu mai facă parte din NATO, realizează că asta ar avea un impact imens asupra altor țări.

„Personal aș vrea să ieșim din NATO. Dar îmi dau seama ce impact imens are SUA în țări din întreaga lume, deci dacă ar fi să rămânem, mi-ar plăcea să văd ceva schimbări, astfel încât celelalte țări să contribuie mai mult sau noi să nu mai contribuim atât de mult”, a explicat ea.

„Avem cea mai puternică armată din lume pentru un motiv, iar motivul este să îi putem ajuta și pe alții”

Susținător al lui Donald Trump. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

Printre susținătorii fostului președinte american sunt și cei care cred că SUA ar trebui să sprijine în continuare Ucraina.

„Avem resursele necesare. Putem să îi susținem și diplomatic, să o facem oarecum mai discret, din spate. Dar cred că avem cea mai puternică armată din lume pentru un motiv, iar motivul este să îi putem ajuta și pe alții”, a spus bărbatul.

„NATO este practic un acord între mai multe națiuni. Atât cât timp e pace și putem ajuta în vremuri de pace cred că este ok, nu ne dezavantajează să fim parte din NATO”, consideră el.

„Îmi pare rău să văd prin ce trec ucrainenii, dar când e destul, e destul”

Susținătoare a lui Donald Trump. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

O altă femeie cu care am discutat la evenimentul de susținere a lui Donald Trump spune că regretă că ucrainenii trec printr-un război, însă afirmă că SUA ar trebui să se oprească din a-i sprijini.

„Ar trebui să ne oprim acum, în acest punct, din a-i sprijini. O să tot continue și o să continue. Dar noi trebuie să începem să avem grijă de oamenii noștri. Avem oamenii noștri fără case, avem veteranii noștri. Am plătit miliarde de dolari pentru ei deja. Îmi pare rău să văd prin ce trec, dar când e destul, e destul. Trebuie să se descurce și singuri”, consideră ea.

Pe de altă parte, ea crede că SUA ar trebui să rămână în NATO, mai ales pentru a oferi un exemplu altor țări.

„Clar trebuie să rămânem în NATO. Este un sistem de protecție important, absolut. Trebuie să rămânem conectați și uniți, să ne sprijinim unii pe alții. Dar trebuie să învățăm și alte țări din NATO cum să își poarte și singure de grijă. Despre asta e vorba, nu doar noi să intervenim. Cred că ar trebui să ne sprijinim unii pe alții”, spune femeia.

„Cred că prima dată trebuie să avem grijă de copiii noștri, apoi de ai altora”

Susținător al lui Donald Trump. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

„Războiul din Ucraina… Nu cred că SUA ar trebui să susțină nicio parte. Am trimis miliarde de dolari ucrainenilor, dar când a fost un uragan în Carolina de Nord nu am dat nimic. Asta nu e ok. Dacă copiii mei ar muri de foame, dar i-aș hrăni pe copiii din Ucraina, aș fi un tată oribil. Deci cred că prima dată trebuie să avem grijă de copiii noștri, apoi de ai altora”, mai spune unul dintre susținători.

„SUA trebuie să aibă grijă de ea mai întâi, nu pentru că e mai bună decât restul, ci pentru că asta e responsabilitatea noastră. Dacă vrem să ajutăm lumea, dar propria noastră țară arde, în final nu o să ajungem să ajutăm pe nimeni pe termen lung”, este de părere un alt bărbat cu care HotNews.ro a discutat.

Cât despre apartenența la NATO, el a spus că nu cunoaște atât de bine subiectul, dar „cred că ar trebui să stăm în afara războaielor, atâta tot”.

Precizare: Acest material a fost realizat cu ocazia unui tur internațional organizat pentru presa din străinătate („Road to the White House”). Turul este organizat de Foreign Press Centers, din subordinea Departamentului de Stat al SUA. HotNews.ro și-a plătit cheltuielile de cazare, biletele de avion România-SUA și retur și cheltuielile ziaristului. În interiorul SUA, transportul a fost asigurat de organizatori.