VIDEO Elena Lasconi va fi candidatul USR la alegerile prezidențiale. Apel către Nicolae Ciucă, „un domn cumsecade”, să o susțină

Noul lider al USR, Elena Lasconi, a fost aleasă sâmbătă, la Congresul extraordinar al partidului, drept candidatul partidului la alegerile prezidenţiale. Ea a făcut apel către liderul PNL, Nicolae Ciucă, „un domn cumsecade”, să o susțină la prezidențiale.

Pentru candidatura Elenei Lasconi au fost înregistrate 531 de voturi (94,31%), în timp ce contracandidaţii săi au obţinut: Octavian Berceanu – 25 de voturi (4,44%) şi Dumitru Stanca – 7 voturi (1,24%).

„E un drum foarte greu, incredibil de greu, dar toată viaţa mea am ales drumul greu. Şi drumul greu mi-a adus cele mai mari satisfacţii. Cred că e de bine, pentru că am ales acest drum dintr-un sentiment pozitiv, acela de iubire. Iubesc România cu toată fiinţa mea şi cred că şi voi, de asta vă aflaţi aici”, a afirmat Lasconi

Ea a făcut apel la formaţiunile politice de dreapta să vină să susţină proiectul la prezidenţiale al USR.

„Este un moment foarte important. Am spus-o de pe 10 iunie, cred, de când am văzut acea hartă roşie, că 2024 este anul în care putem să îngropăm democraţia din România sau putem să o salvăm. Eu sunt sigură că fiecare dintre voi, fiecare român de bună credinţă îşi doreşte asta. Şi gândindu-mă la buna credinţă, fac apel la toate formaţiunile politice de dreapta să vină să susţină proiectul la prezidenţiale al USR. Spun asta pentru că singura soluţie de prosperitate pentru România este dreapta, din punctul meu de vedere”, a mai spus Elena Lasconi.

Lasconi a avut un mesaj și pentru liderul PNL, Nicolae Ciucă, „să se gândească bine şi să cântărească bine ceea se întâmplă în acest moment în ţară şi dacă ne dorim cu toţii ca PSD-ul să nu ajungă la Cotroceni să vină să susţină proiectul USR”.

„În ceea ce îl priveşte pe domnul Ciucă, este un militar de carieră, un domn cumsecade. Am auzit de la multă lume, încă nu am vorbit cu domnia sa, dar urmează să o fac pentru că sunt omul dialogului. Aş vrea să se gândească bine şi să cântărească bine ceea se întâmplă în acest moment în ţară şi dacă ne dorim cu toţii ca PSD să nu ajungă la Cotroceni să vină să susţină proiectul USR. Din păcate, nu prea îl mai dezlipeşte poporul de domnul Ciolacu. Atât doresc să-i spun. E un moment în care ar trebui să se gândească toată lumea bine, să lăsăm orgolile şi să vedem care este binele României. Din punctul meu de vedere, dacă ne-am unit cu toţii, am câştigat cu siguranţă. Dacă nu doresc să se unească cu noi, noi tot vom câştiga, pentru că vom fi pe fiecare stradă din România, alături de români, le vom transmite ideile noastre, gândurile noastre şi le vom da şi din sufletul nostru, din emoţia noastră”.

Lasconi a mai spus că USR nu va impune de la centru alianţe, fără a discuta cu colegii din filiale, „pentru am avut o experienţă neplăcută la alegerile comasate”.

Comisia electorală îşi va continua activitatea şi va număra voturile pentru componenţa Biroului Naţional al partidului.

Congresul USR s-a reunit sâmbătă pentru a desemna candidatul partidului la alegerile prezidențiale din această toamnă. Concomintent, vor fi desemnați și membrii principalului for de conducere, Biroul Național, care va conduce partidul alături de noul președinte al USR, Elena Lasconi.

Elena Lasconi are 52 de ani, este de profesie economist, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Din 2020 este primarul USR al municipiului Câmpulung Muscel, funcţie în care a fost realeasă în 2024.