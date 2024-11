Canotaj: Echipajul feminin de 8+1 al României a fost desemnat cel mai bun echipaj al anului

Echipajul feminin de 8+1 (W8+) al României a fost desemnat „Echipajul feminin al anului” la World Rowing Awards, după ce a cucerit aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Echipajul feminin de 8+1, cunoscută drept ambarcațiunea regină a canotajului, a fost desemnat Women’s Crew of the Year.

Simona Radiș, Ioana Vrînceanu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Adriana Adam, Magdalena Rusu și Victoria Petreanu au urcat aseară pe scena World Rowing Awards pentru a-și primi trofeul, aducând din nou România în centrul atenției internaționale.

Recunoașterea la nivel mondial confirmă valoarea incontestabilă a acestor sportive, care reprezintă un model de urmat pentru generațiile viitoare!

Felicitări campioanelor noastre, echipei de antrenori secunzi și întregului staff tehnic și medical al FRC. Împreună ați reușit să demonstrați că România a devenit o națiune foarte puternică în canotajul mondial”, se arată în comunicatul Federației Române de Canotaj.

Echipajul feminin de 8+1 al României a câștigat aurul olimpic după o pauză de 20 de ani, după ce a învins Canada și Marea Britanie în finala de la Paris.

În plus, Antonio Colamonici, antrenor principal al lotului olimpic de canotaj al României, a fost desemnat „Coach of the Year” („Antrenorul anului”).

