Care este vârsta potrivită pentru a-ți învăța copilul să înoate. Medic sportiv: "Cu cât copilul este mai mare ca vârstă cu atât va fi mai dificil să învețe"

​Înecul se numără printre primele zece cauze de deces la copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 1și 24 de ani, la nivel global. Cele mai mari rate de înec apar în rândul copiilor între 1 și 4 ani, urmate de copiii între 5 și 9 ani. Dr. Alin Popescu, medic primar de medicină sportivă, le explică părinților la ce vârstă ar trebui să-i ducă pe cei mici la înot și ce să facă pentru a-i menține în siguranță.

România se clasează pe locul al patrulea în Uniunea Europeană, după Letonia, Lituania și Estonia, în ceea ce privește rata de mortalitate prin înec și scufundare, conform datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică, INSP, citând Eurostat. Peste 90% dintre decesele prin înec au loc în râuri, lacuri, fântâni, vase de stocare a apei și piscine.

Un sport frumos, complex și complet, ideal după 3-4 ani

Într-o statistică personală, România e pe primul loc în Europa la numărul de copii care știu să înoate raportat la numărul de bazine de înot, subliniază dr. Alin Popescu, medic primar de medicină sportivă.

Înotul este un sport frumos, care dezvoltă bine musculatura și corectează anomalii ale coloanei vertebrale. Plus că înotul poate fi făcut de la vârste foarte fragede, adaugă dr. Popescu.

Chiar dacă unii specialiști recomandă părinților să-i ducă pe cei mici chiar de la vârsta de un an la bazin, în opinia medicului sportiv, copiii ar trebui să învețe să înoate de la vârsta de 3-4 ani. „Înotul este un sport foarte bun pentru că nu pune presiune mare pe articulații, un sport complex și complet. Un părinte care-și dorește ca copilul lui să învețe să înoate ar trebui să aleagă cel mai apropiat bazin care respectă normele de igienă și să-i ia celui mic un antrenor. Primele ședințe ar trebui să fie frecvente, să spunem, de minimum patru ori pe săptămână”, recomandă dr. Alin Popescu.

În acest ritm în maximum o lună copilul ar trebui să învețe să înoate. „Și după ce învață să înoate, mai vedem. Din când în când mai facem câte un remider să nu uite, păstrăm înotul ca formă de mișcare și după 2-3 ani putem decide să fie o formă de sport”, adaugă medicul sportiv.

Stilul liber, cel mai simplu de învățat

Ce este important să rețină părinții este să nu-i preseze niciodată pe copii să învețe să înoate mai repede. „Asta cu mai repede este o greșeală totală. Copilul trebuie să învețe să se miște corect, sigur, frumos și încet. În momentul în care spui mai repede automat renunți la calitatea actului. Iar dacă vrei să înveți să te salvezi de la înec înveți maximum două stiluri: bras (broscuță) și crawl (liber). Dar, pentru a te menține la suprafața apei crawl este cel mai bun, pentru că bras-ul are o anumită dificultate”, atrage atenția medicul.

Conchizând, cel mai bine ar fi ca un copil să știe să înoate când intră in școala primară. Cu cât copilul este mai mare ca vârstă cu atât va fi mai dificil să învețe să înoate, punctează dr. Alin Popescu: „Din experiență vă spun, cu cât copilul e mai mare, greutatea corporală crește, prinde anumite temeri. La vârstă mică merge înotul foarte bine.”

Există însă și un avantaj al învățării înotului la vârste mai mari 10-15 ani, în opinia medicului: „Învață să înoate frumos, mai ales dacă le spui să stea în apă relaxați și fără grija cronometrului. Adică, apreciezi frumusețea, corectitudinea mișcării.”

Medicul atrage atenția că, în România, de foarte multe ori, înecurile au loc din pricina unor neglijențe „care nu au nicio legătură cu faptul că știi sau nu să înoți. În Marea Neagră, jumătate din cei care mor înecați, știu să înoate. Ei intră în apă deși este ridicat steagul roșu și sunt prinși de curenți. Am auzit teoria asta de sute de ori pe plaja din Mamaia: lasă că eu știu să înot și intru în apă, ce dacă e steagul roșu! Eroare! În felul acesta, poți să știi să înoți și să mori înecat. Nu te pui cu niște curenți mari! Mai sunt copiii care mor înecați în fântână. Poți să știi să înoți foarte bine, dar dacă ai picat în fântână, degeaba știi”, adaugă medicul sportiv.

Pentru cei care au copii cărora le este teamă de apă, medicul sportiv le recomandă părinților să înceapă cu un program de exerciții în apă: „Gimnastica în apă este deosebit de plăcută. Poate fi făcută cu tot felul de mingi, de obiecte cu care te poți juca în apă, în așa fel încât să te obișnuiești cu ea.”

Recomandări pe grupe de vârstă

Experții Academiei Americane de Pediatrie (AAP) recomandă părinților să renunțe la intenția de a-și duce copiii la înot dacă au vârsta sub 1 an. În plus, mai spun specialiștii AAP, trebuie ca părinții să ia în calcul maturitatea emoțională, abilitățile fizice și de dezvoltare ale copilului, ca și gradul lor de confort atunci când decid să-i ducă pe copii la bazin. Cursurile ar trebui să fie predate de instructori certificați, bazinele să fie curate, cu apă menținută călduță, cu salvamari de serviciu și puncte de prim ajutor, recomandă AAP.

Așadar, fie că e vorba despre înot la bazin sau la piscina din curte, trebuie respectate următoarele recomandări, potrivit parents.com:

Grupa de vârstă între 1 an și 2 ani

La această grupă de vârstă copilul poate intra în apă doar împreună cu părintele. Sunt recomandate jocurile în apă fie în cuplu părinte/copil, fie alături de alte cupluri, în activități axate pe confortul și distracția în apă. Copiii pot fi învățați să stropească, să cânte în timp ce se leagănă în apă și să se joace.

Trucuri pentru a ține copilul în siguranță

– Copilul va sta în brațele părintelui tot timpul

– Niciun copil sub 3 ani nu va fi învățat să se scufunde. Copiii sub 3 ani pot înghiți cantități însemnate de apă, iar apa din bazin este plină de substanțe chimice care-i pot face rău.

– Copilul trebuie echipat cu un pampers special pentru bazin care să țină departe eventualele scurgeri de materii fecale, un risc major pentru toți înotătorii din bazin.

– Un copil mic se poate îneca și la apă foarte mică, motiv pentru care echipamentul de salvare trebuie ținut mereu la îndemână.

Grupa de vârstă între 2 și 3 ani

Copilul are nevoie de un adult care să-l țină în brațe în apă și să-l supravegheze. Jocurile recomandate sunt cele distractive, de aruncare a mingii sau de prindere a ei, de lovire a apei cu picioarele și de plutire pe burtă sau pe spate. Copilul poate fi învățat cu să facă bule de aer în apă, exercițiu util care-l ferește să înghită apa.

Trucuri pentru a ține copilul în siguranță

– Copilul nu trebuie lăsat singur în apă nici măcar un minut.

– Insistă pentru însușirea de către copil a regulilor de bază, respectiv să nu alerge în jurul bazinului și să nu intre în el neînsoțit de unul dintre părinți.

– Evită utilizarea aripioarelor, a jucăriilor plutitoare care îți pot da un fals sentiment de siguranță.

– Nu lăsa jucării în bazin după ce copilul a ieșit din apă.

Grupa de vârstă 4-5 ani

Copilul poate avea la această vârstă suficientă coordonare astfel încât să poată fi înscris la cursuri de înot. Dacă nu are experiență, alege un program de înot confortabil care permite participarea părintelui la primele cursuri, pentru a face o tranziție mai ușoară.

În bazinul cu apă mică, copilul ar trebui să poată învăța să plutească îndependent, să-și scufunde capul în apă preț de câteva secunde, să treacă de la poziția în picioare la una de înot fără asistență, să-și coordoneze mișcările brațelor și ale picioarelor.

Trucuri pentru a ține copilul în siguranță

– Chiar dacă poate copilul nu mai are nevoie să fie ținut în brațe în apă, el trebuie supravegheat continuu de instructor.

– Fii răbdător! Copilul poate fi într-o zi pește, pentru ca, în următoarea, să se teamă de apă! Nu-l forța să facă nicio activitate până când nu se simte pregătit.

– Chiar dacă la bazin există salvamar, nu plecați de la premisa că un alt adult supraveghează mereu.

– Unii copii nu suportă să fie stropiți cu apă pe față. Exersați acasă încurajând copilul să-și bage capul sub duș.

Grupa de vârstă 6 ani și peste

Un copil mai mare își poate ține respirația sub apă perioade mai lungi de timp, poate înota sub apă și poate recupera obiecte flate pe fundul bazinului.

La această vîrstă mulți copii reușesc să sară singuri în bazin și să revină la suprafață. De asemenea, încep să stăpânească mișcările specifice, capătă rezistență și pot înota pe distanțe mai lungi.

Cu toate acestea, fiecare copil este diferit. În timp ce un copil de 6 ani poate înota independent, alții, nu vor reuși.

Trucuri pentru a ține copilul în siguranță

– Un adult ar trebui să urmărească mereu toate activitățile acvatice, chiar şi un înotător bun se poate îneca.

– Stabilește regula potrivit căreia copilul tău poate înota doar sub supravegherea unui adult și încurajează-l să înoate întotdeauna cu un prieten.

– Învață-l să se scufunde la apă adâncă doar atunci când un adult îl supraveghează.

– Un plus de vigilență este necesar la plajă sau pe malul lacului. Abilitățile de înot ale unui copil într-o piscină nu înseamnă neapărat că se descurcă și la apă deschisă.

– Obligați întotdeauna copilul să poarte o vestă de salvare când merge cu barca sau schiază pe apă, chiar dacă știe să înoate.

Sursa foto: Dreamstime.com