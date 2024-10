Cartierul Străulești – în cursa dezvoltării

Cartierul Străulești Foto: Investing in Property

Viața în centrul Bucureștiului modern

Bucureștiul este astăzi una dintre puținele capitale europene care prezintă o dezvoltare stabilă. În 2024, metropola a urcat 5 poziții în lista celor mai bune orașe din lume în ceea ce privește calitatea vieții, ocupând locul 94. Nivelul ridicat de securitate, climatul favorabil, costul scăzut al vieții și cea mai mică rată a șomajului din țară (sub 1% în 2023) încurajează locuitorii români, dar și oameni din afara tarii, să se stabilească în București.

Orașul reflectă toate tendințele contemporane caracteristice unei metropole, inclusiv aspirația locuitorilor capitalei de a trăi și lucra nu în inima orașului, ci în zonele periferice, mai aproape de natură. O astfel de alegere este ușor de explicat. Conform IQAir, nivelul de PM2,5 (particule fine în aer) din centrul Bucureștiului depășește adesea valorile maxime admise. Nivelurile de zgomot întrec norma, mai ales noaptea. După datele Agenției Europene de Mediu, nivelurile de zgomot din centrul orașului depășesc adesea 65 dB (pragul de la care începe disconfortul uman). De asemenea, în centrul Bucureștiului se găsesc foarte puține zone verzi. Traficul din București este considerat unul dintre cele mai aglomerate din Europa (clasat în top 10 conform TomTom Traffic Index). În timpul orelor de vârf, o călătorie durează cu 60-100% mai mult decât la orele normale. Adică, pentru distanța care poate fi parcursă în 30 de minute, în orele de aglomerație maximă locuitorii capitalei petrec de 2 ori mai mult timp în trafic. Cu toate acestea, lista de argumente nu este completă.

Prin urmare, toți caută un loc pentru un trai mai retras și mai liniștit unde să-și recupereze energia. Cererea creează oferta. Dezvoltatorii s-au grăbit să dezvolte periferia orașului, dând un nou aspect și o nouă atractivitate zonelor anterior „monotone” și „gri”. Un exemplu remarcabil este cartierul Străulești din nord-vestul Bucureștiului. Viteza transformării sale impresionează. Alături de vechile locuințe cresc rapid ansamble rezidențiale moderne, si acesta este doar începutul îmbunătățirilor calitative.

Avantajele cartierului Străulești

Cartierul Străulești este situat în cadrul primului sector al orașului cu cea mai mică densitate a populației din toate cele șase unități administrative (3340 locuitori pe km²). De exemplu, în Sectorul 3, această cifră este de 11336.

Numele cartierului provine de la denumirea Lacului Străulești, nucleul natural al zonei. În contextul dezvoltării cartierului, autoritățile au în vedere optimizarea infrastructurii din jurul lacului: realizarea unui proiect public de recreere „Promenada Verde”. Conform planului, o zonă pietonală va fi construită de-a lungul lacurilor Străulești, Grivița și Băneasa, cu acces ulterior la Parcul Herăstrău.

Avantajele remarcabile ale cartierului includ accesibilitatea facilă la șoseaua de centură, bulevardul Bucureștii Noi, strada Gheorghe Ionescu Sisești și mijloacele de transport in comun puse la dispoziție cetățenilor (troleibuze 95, N117, autobuze 205, 304, 436, 476). În plus, în martie 2017 a fost inaugurată stația de metrou Străulești, în prezent punctul final al liniei M4. Un aspect unic al acestei zone este Muzeul Metroului București. Planurile de dezvoltare urbană includ dezvoltarea acestei linii până la stația Progresului. În plus, construcția liniei secundare de la linia M4 la Aeroportul Otopeni (linia M6) este deja în plină desfășurare. De asemenea, merită menționate optimizările aduse transportului, cum ar fi construcția A0 și prelungirea DN1 între vechea și noua șosea de centură, îmbunătățind în continuare conexiunile de transport și garantând accesul rapid la Aeroportul Otopeni.

Principalele stații de transport în comun se află la doar câteva minute de mers pe jos (aproximativ 5-7 minute). Grădinițele și școlile, centrele comerciale și sportive, precum și toate elementele esențiale ale infrastructurii indispensabile vieții moderne sunt ușor accesibile fie pe jos, fie cu mijloacele de transport privat sau public. Merită menționat faptul că drumurile din Străulești sunt mult mai late decât în centru, ceea ce accelerează deplasarea în zonă.

Și, desigur, obiectivele culturale și istorice din Străulești nu pot fi ignorate. De exemplu, „Palatul Moghoșoaia” și domeniul cu același nume, deținut de familia Brâncoveanu timp de 119 ani, care reprezintă o oază de agrement și recreere pentru locuitorii cartierului. Ansamblul arhitectural, care găzduiește în prezent Muzeul de Artă „Brâncovenasca”, este înconjurat de două parcuri mari, ideale pentru plimbări cu familia. Un alt loc preferat de locuitorii și vizitatorii Străuleștiului este restaurantul cu un trecut istoric, „Doi Cocoși”, care oferă o gamă variată de preparate tradiționale românești.

Străulești este un magnet pentru dezvoltatorii imobiliari

În prezent, în zona Străulești se desfășoară simultan numeroase proiecte de construcții, fiecare distinct prin identitate proprie și soluții arhitecturale unice. Gama de prețuri este adaptată pentru diverse segmente de public, iar politica de prețuri a dezvoltatorilor poate fi descrisă ca fiind accesibilă. Investiția în locuințele din cartierul Străulești reprezintă o oportunitate financiară solidă, cu potențial de profit pe termen lung, apartamentele devenind active investiționale cu o valoare de câștig constantă. Deoarece, valoarea locuințelor într-un cartier care își trăiește a doua sa tinerețe va crește cu siguranță pe termen mediu și lung. Să aruncăm o privire mai atentă la unele dintre proiecte.

Vizualizare a complexului rezidențial Lakefield. Imagine de pe site-ul oficial al proiectului.

Lakefield este un proiect ambițios al Alinso Group, care își desfăsoară activitățile atât în România, cât și în Belgia. Lakefield atrage atenția prin imensitatea sa și priveliștea la lacul Grivița. Potențialul cumpărător are la dispoziție o gamă largă de amenajări de apartamente cu una, două, trei și patru camere, unele apartamente având terase verzi spațioase. Faptul că, densitatea clădirilor este ridicată poate creea confuzie, dar în general este un proiect atractiv de la o companie de încredere.

Vizualizare a complexului rezidențial Sisesti423. Imagine de pe site-ul oficial al proiectului.

Sisesti423 este al doilea proiect din România al companiei germane Weisenburger, cu 70 de ani de experiență în construcții. Este o soluție mai camerală decât cea anterioară, cu clădiri funcționale de 5 etaje cu apartamente de două, trei și patru camere. Dezvoltatorul a fost distins cu Romanian Property Award la categoria „Boutique Residence”, ceea ce reprezintă o recunoaștere demnă a stilului său de autor. Amenajare confortabilă, amplasare chiar pe malul lacului, dar are și nuanțe proprii. La parter sunt prevăzute spații comerciale, problema parcării rămâne nerezolvată.

O opțiune pentru iubitorii de lux este proiectul Lakeview Garden. Patru clădiri elegante care cuprind 69 de apartamente – de la studiouri la duplexuri – sunt proiectate cu cele mai moderne soluții de construcție. Conceptul „Boutique” este sinonim cu exclusivitatea și calitatea înaltă. Singurul impediment pentru o viață de lux pot fi prețurile înalte.

Vizualizare a complexului rezidențial Lakeside11. Imagine de pe site-ul oficial al proiectului.

O ofertă distinctivă pe piața imobiliară din Străulești este proiectul de clasă business Lakeside11, dezvoltat de RRG Real Estate, companie cu aproape două decenii de experiență în sectorul rezidențial din România. În 2024, expertiza dezvoltatorului a fost recunoscută prin premiul Romanian Property Award la categoria Apartament Condominium. Noul ansamblu impresionează prin atenția minuțioasă la detalii – de la eleganța biroului de vânzări până la peisagistica atent realizată dintre clădiri. Proiectul poate fi considerat inovator, cu un accent special pe cultivarea unui sentiment unic de comunitate. Spațiile de recreere, locurile de joacă pentru copii și zonele destinate plimbărilor pentru animale de companie sunt concepute pentru a crea o atmosferă armonioasă între vecini. Ansamblul cuprinde șase clădiri cu regim de înălțime P+8, iar etajele superioare oferă priveliști remarcabile asupra Bucureștiului, beneficiind de poziționarea avantajoasă în raport cu restul construcțiilor din zonă. Apartamentele de clasa business din Lakeside11 sunt în medie cu 20% mai spațioase decât analogii săi. Estetica deosebită a Lakeside11 se observă atât în exterior, cât și în interior. O combinație armonioasă între funcționalitate, stil și comoditate.

Macro Nord Residence, Panorama Lake, SAGEX Greenlake Residence din cartierul Străulești și multe altele sunt proiecte la fel de valoroase care merită atenția potențialilor cumpărători. Oricine a decis să cumpere un apartament în această zonă rămâne doar să aleagă cea mai potrivită opțiune conform criteriilor sale.

Străulești este, fără îndoială, pe un traiect de creștere și dezvoltare continuă. Realitatea prezentului confirmă acest lucru: sectorul economic este activ, construcțiile avansează, iar o comunitate prinde contur, reflectând aspirații aliniate la standardele europene. Acum este momentul să acordăm atenție acestei dinamici pozitive și să fim printre primii care investesc în potențialul său. Vom urmări cu interes transformarea sa treptată într-un cartier dedicat unei vieți liniștite și confortabile, bucurându-ne de succesele sale pe acest drum.

Articol susținut de Investing in Property