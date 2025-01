Casa Presei, spațiu sumbru. Cum au devenit gropile din Scânteia+ obiecte de expoziție

Sergiu Ujvarosi, artist și cercetător, a căutat indicii ale istoriei Casei Presei Libere și rezultatul, memoria unei părți a acesteia, este prezentat într-o expoziție la Calciu Space din Atelierele Scânteia.

„Out of Sight, But Still Trembling” este bazată pe o cercetare in-situ pe care Ujvarosi a demarat-o în 2024 la Casa Presei Libere. În timpul vizitelor în clădirea nefamiliară lui, artistul s-a adaptat la noul spațiu prin captarea formelor acestuia și prin identificarea unor obiecte care sugerau o existență trecută a unor mașinării și contexte. Pentru a înțelege mai bine aceste urme găsite, el a folosit mulaje pentru a se raporta la forme, structuri și materialele folosite.

Expoziția, deschisă până la finalul lunii, cuprinde două instalații care fac legătura între rămășițele pieselor de mașinării găsite în spațiu și posibilitatea de a interacționa cu diferite versiuni de existență ale obiectului.

