Cătălin Scărlătescu a dezvăluit în fața judecătorilor o parte din fața nevăzută a emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1. „În majoritatea timpului, îmi spuneau în cască ce să spun”

Antena 1 a pierdut în prima instanță procesul prin care voia să-l oblige pe Cătălin Scărlătescu să revină la emisiunea Chefi la cuțite, iar o stenogramă din instanță obținută de Paginademedia.ro oferă noi informații despre bătălia pentru emisiune.

În fața judecătorilor, Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că după o perioadă în care a avut de filmat Chefi la cuţite sezonul 11, America Express şi Chefi la cuţite sezonul 12, a decis alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu că nu vrea să filmeze mai mult de un sezon pe an, lucru pe care l-a şi transmis reprezentanţilor Antena Group. „Noi am spus clar că am obosit”.

Era momentul de dinaintea începerii filmărilor la sezonul 13 din Chefi la cuțite, atunci când cei trei chefi au refuzat să se mai prezinte în platou, iar Antena 1 i-a dat afară.

Scărlătescu a fost întrebat despre rolul său în emisiune și dacă avea un scenariu fix sau dacă avea libertate de exprimare. „În majoritatea timpului, îmi spuneau în cască.”, a răspuns acesta, care a adăugat însă că „În momentul în care vorbesc despre mâncare, poţi să-mi spui în cască ce vrei, eu tot spun ce cred.”

Acesta a precizat că avea totuși o anume libertate de exprimare. „În mare parte da. Interviurile de la începutul emisiuni erau discursuri pe care trebuia să le spui.”

Citește pe Paginademedia cine este personajul extrem de influent cu care cei trei chefi au fost în conflict.

Cei trei chefi și Gina Pistol s-au mutat la PRO TV

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au fost anunțați ca fiind jurați unui nou sezon Masterchef la PRO TV. Antena Group a încercat să blocheze emisiunea în instanță, fără succes deocamdată. Recent și fosta prezentatoare a emisiunii Chefi la cuțite, Gina Pistol, a reîntregit echipa la PRO TV.