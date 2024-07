VIDEO Catastrofă în Nigeria. Zeci de elevi uciși după prăbușirea unei școli în timpul unui examen

Cel puţin 21 de persoane, majoritatea elevi, şi-au pierdut viaţa, iar 69 au fost rănite vineri în centrul Nigeriei, unde o şcoala s-a prăbuşit în timpul examenelor, au informat Crucea Roşie şi martori, transmite Agerpres.

Tragedia care a lovit şcoala Saint Academy din Jos, capitala statului Plateau, a făcut „21 de morţi şi 69 de răniţi” care „toţi au au fost internaţi în diferite spitale”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Crucii Roşii, Nuruddeen Hussain Magaji. Mai devreme, un jurnalist al AFP a văzut cinci cadavre la morga unui spital şi 11 la altul. Toţi purtau uniforme şcolare.

Elevii prinşi în capcană au strigat după ajutor sub dărâmăturile şcolii lor, care s-a prăbuşit peste sălile de clasă. Excavatoare mecanice au fost aduse la locul tragediei pentru a încerca să salveze victimele prinse sub dărâmături, în timp ce părinţii îşi căutau cu disperare copiii, a observat un jurnalist al AFP.

Mulţimea s-a adunat în jurul clădirii din beton prăbuşite şi a mormanelor de ruine. Autorităţile din Jos indicaseră anterior că „mai mulţi elevi” au fost ucişi în prăbuşirea parţială a şcolii.

A two-storey building housing a school collapsed in Nigeria's central Plateau state killing at least 16 students.



The premises that housed the school are crowded, with parents frantically looking for their children and rescue workers racing to save those trapped. pic.twitter.com/2Z91irrLD4