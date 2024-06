Cauți să începi un nou capitol în carieră? Intră în #Atelierul de șanse ca să vezi ce meserie nouă e potrivită pentru tine

Într-o sală plină de culoare, în incinta unui hub creativ din București, zeci de oameni se întrec în a pune întrebări despre cum poți face impresie bună la un interviu de angajare sau cum îți pot construi cel mai convingător CV. E marți seara, însă oamenii nu se dau plecați și întrebările lor curg în rafale. Din mijlocul lor, apar și îndrumările unui trainer, care le răspunde rând pe rând, cu entuziasm. Așa decurg orele de orientare în carieră din Atelierul de șanse Orange Digital Center. Aici oameni de toate vârstele și din toate profesiile vin în căutarea unor cursuri de educație digitală. Unii vor un start bun în carieră, alții un restart la job cu ajutorul abilităților digitale. Indiferent de motivație, fie că au 20, 30 sau 40 de ani, prin educație digitală, oamenii prind curaj să încerce lucruri noi, în domenii pe care până acum le-ar fi crezut mai greu accesibile, cum ar fi sectorul IT.

Sorana Ion are 21 de ani. Ea este studentă la Politehnică, la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, specializarea Electronică. În această vară a văzut pe Facebook un anunț la cursurile gratuite din Orange Digital Center și a decis să încerce să învețe lucruri noi, cum ar fi domeniul Web Design. Nu avea nicio experiență însă avea curiozitate și dorința de a experimenta. A făcut toată vara naveta de la Ploiești la București, iar la finalul cursului de 60 de ore și-a uimit profesorii cu imaginația ei și puterea de a asimila informații noi.

Așa se face că Sorana a primit și prima recomandare pentru un job într-o agenție de Graphic Design. Fără să aibă însă un portofoliu, Sorana s-a prezentat la interviul de angajare doar cu proiectul pe care l-a realizat la cursurile din Orange Digital Center și cu un discurs convingător, bine pregătit alături de trainerii de la Centru. A trecut cu brio de interviul de angajare și astfel a devenit primul cursant din Orange Digital Center care a reușit să își schimbe, în doar câteva luni, parcursul profesional.

„Nu m-am gândit niciodată că un simplu anunț văzut pe net avea să îmi schimbe viața atât de curând. Am fost chiar destul de reticentă când am văzut cât de bine prezentat era cursul și pe deasupra și gratuit. Am venit mai mult din curiozitate și am rămas din plăcere și din dorința de a învăța cât mai multe lucruri în acest domeniu. Habar nu aveam cât de talentată sunt în graphic design, însă energia din timpul cursurilor, explicațiile trainerilor și suportul colegilor m-au făcut să îmi doresc să mă înscriu și la alte cursuri. Acum chiar mi-am dat viața peste cap, însă fac totul cu foarte multă plăcere: merg la job, merg la cursuri la facultate și m-am înscris la un nou curs în Orange Digital Center. Tot ce învăț aici, pun în practică și în acțiunile de voluntariat în care mă implic destul de mult pentru că îmi place să ajut. Ultimul eveniment în care m-am implicat a fost chiar festivalul RoboFest, unde am făcut testări în VR și i-am ajutat pe vizitatori să se împrietenească cu tehnologia. În esență, asta cred că a fost și pentru mine cheia către schimbare, că am integrat tehnologia în tot ceea ce făceam“.

Adaptarea la nou și la meseriile viitorului o face acum pe Sorana să fie mult mai încrezătoare în viitor, indiferent de meseria pe care o va alege. Se gândește deja ca după 30 ani să aibă un business al ei și să călătorească prin lume cu laptopul după ea. Acum îi place să fie în jurul oamenilor, învață multe lucruri noi și adună experiențe importante.

În HUB-ul de educație digitală Orange Digital Center, cursanții sunt sprijiniți în tot parcursul lor de formare. Când aplică la cursuri au discuții individuale cu trainerii, pentru a vedea ce li se potrivește mai bine. Cursurile sunt cu prezență fizică, în incinta NOD Makerspace, un loc unde sute de antreprenori creativi aleg să muncească într-o comunitate plină de energie. La finalul cursurilor, participanții vin la sesiuni de orientare în carieră și pot participa la evenimente cu oameni din HR sau din diferite companii care caută specialiști în domenii diverse. Astfel, prin învățare continuă, indiferent de experiență sau de vârstă, participanții își găsesc mult mai ușor un nou drum.

Asemeni Soranei, cu reticență, dar speranțe mari, a venit la cursul de e-Commerce și Veronica Stancu. Acum lucrează într-un start-up care se ocupă de gestionarea unei aplicații pentru terapeuți, care le permite să își organizeze mai bine munca la cabinet.

A găsit acest loc de muncă imediat după finalizarea cursului la care a participat gratuit. Mai mult de atât, și-a lansat și propriul site pe care l-a construit cu ajutorul trainerilor de la curs. „M-a ajutat foarte mult cursul, mi-a dat un plus de încredere în mine și am adunat foarte multe informații utile. Organizarea mi s-a părut extraordinară, iar trainerii de la Fundația Leaders sunt chiar niște profesioniști în domeniu.”

O altă cursantă, Maria Sulic, a obținut un job în cadrul unei companii de Human Resources Management Software and Services, chiar după ce a finalizat cursul de Data Analytics. „E un post de intern, pe un proiect ce presupune implementarea digitală a unei oferte pentru cetățenii francezi. Sunt foarte entuziasmată că pot să aplic lucruri pe care le-am învățat și sper să fie doar începutul unei noi călătorii profesionale.”

Maria, Veronica sau Sorana sunt doar câteva nume din lista celor 2000 de cursanți care au trecut pragul Orange Digital Center în ultimele 6 luni. De anul viitor, oferta de cursuri va fi și mai bogată, iar înscrierile se pot face foarte simplu completând un formular pe www.orangedigitalcenter.ro

Cursurile sunt gratuite, în limita locurilor disponibile în sală, iar tinerii, studenții sau persoanele în situații dificile au prioritate. Orange Digital Center este un proiect al Fundației Orange, o investiție de aproape un milion de euro în 2023, o inițiativă #PentruMâine.

