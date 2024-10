Caz de meningită meningococică într-o școală de lângă București. Dr. Sandra Alexiu: „Vaccinul nu e ieftin, dar te protejează de moarte”

Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie din București – Ilfov, a anunțat ieri, 14 octombrie, pe pagina sa de Facebook, că la o școală de lângă București există un caz confirmat de meningită meningococică. Această formă de meningită, provocată de o bacterie, este rară, dar foarte periculoasă și cu evoluție rapidă. Recunoașterea simptomelor și prezentarea de urgență la medic sunt esențiale pentru ca bolnavul să primească la timp tratamentul potrivit.

Nu se cunosc încă detalii cu privire la starea elevului diagnosticat și nici numele școlii în care învață. După cum reiese din postarea medicului Sandra Alexiu, este vorba despre o instituție școlară din comuna Jilava. „În una din școlile din comuna unde sunt medic de familie este un caz confirmat de meningită meningococică”, a scris ea.

Conform informațiilor publice, cabinetul medicului se află în comuna Jilava.

„Această boală poate ucide un om în 48 de ore. Persoane la risc: copiii mici sub 4 ani, adolescenții, vârstnici, precum și cei care lucrează în profesii riscante (medici) sau unele persoane imunocompromise”, mai scrie ea. Persoanele care intră în contact cu un bolnav de meningită pot primi, preventiv, antibiotic. „Pentru persoanele aflate în contact cu cazul confirmat se face profilaxie cu anumite antibiotice pe o scurtă perioadă de timp. Antibioticul se administrează numai cu o rețetă eliberata de un medic. Azi am dat o singura rețetă, deși am anunțat părinții…”, a mai scris Sandra Alexiu.

Citește în continuarea articolului de pe site-ul nostru de parenting www.totuldespremame.ro care sunt semnele bolii și cum poate fi prevenită.