Cazul Nordis și cheltuielile lui Iohannis. Parlamentul a votat înființarea a două comisii de anchetă

Camera Deputaților și Senatul, reuniți miercuri dimineață în plen, au aprobat înfiinţarea a două comisii de anchetă, una pentru verificarea cheltuielilor efectuate de şi pentru Administraţia Prezidenţială în cei 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis, iar cealaltă „pentru investigarea mafiei imobiliare”, pornind de la cazul Nordis.

UPDATE ora 11.46: Parlamentul a aprobat, în şedinţă comună, constituirea Comisiei parlamentare comune de anchetă pentru „investigarea mafiei imobiliare”, pornind de la cazul Nordis. Pentru înfiinţarea comisiei propuse de grupurile parlamentare ale PNL şi care va avea 15 membri, au fost înregistrate 256 de voturi „pentru” şi două „împotrivă”, transmite Agerpres.

De asemenea, Parlamentul a aprobat înfiinţarea comisiei de anchetă pentru verificarea cheltuielilor efectuate de Administraţia Prezidenţială în perioada 2014 – 2024. Au votat „pentru” înfiinţarea comisiei 258 de parlamentari, iar doi „împotrivă”.

Comisia de anchetă este formată din 15 membri: şapte de la PSD, patru de la PNL, doi de la USR şi câte unul de la AUR şi UDMR.

Ce trebuie să afle comisiile de anchetă

În cazul Nordis, printre obiectivele comisiei se numără identificarea modalităţilor nelegale de vânzare a unor locuinţe aflate în stadiul de proiect sau de vânzare a aceleiaşi locuinţe către două sau mai multe persoane, pornind de la cazul Nordis.

Alte obiective sunt identificarea modalităţilor de diminuare legală a TVA datorată de dezvoltatorii imobiliari pentru construcţiile edificate sau în curs de edificare, vândute către consumatori și identificarea mecanismelor prin care dezvoltatorii imobiliari „devalizează” societăţile comerciale prin care realizează construcţiile şi ulterior le falimentează transferând paguba în sarcina cumpărătorilor de bună credinţă.

În ceea ce privește cheltuielile lui Iohannis, membrii comisiei de anchetă trebuie să stabilească motivele care au dus la secretizarea documentelor cu privire la cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale, precum şi baza legală în care s-a făcut această secretizare.

De asemenea, trebuie să determine sumele achitate pentru închirierea de avioane private de lux utilizate în cadrul deplasărilor externe şi interne ale preşedintelui, cheltuielile pentru plata cazării în străinătate în condiţii deosebite – premium şi cu dotări speciale la cererea şefului statului, precum şi numărul total de deplasări externe efectuate de preşedinte în perioada 2014 – 2024 şi cheltuielile totale efectuate pentru acestea.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat marţi înfiinţarea celor două comisii de anchetă, dar acestea trebuie aprobate şi de plenul comun.

Tot la plenul comun se va aproba şi componenţa nominală a celor două comisii, calendarul de activitate şi obiectivele acestora, transmite Agerpres.

Comisia parlamentară comună de anchetă pentru verificarea cheltuielilor efectuate de şi pentru Administraţia Prezidenţială în perioada 2014 – 2024 a fost iniţiată de grupurile parlamentare ale PSD, iar comisia parlamentară comună de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru investigarea mafiei imobiliare, pornind de la cazul Nordis, a fost iniţiată de grupurile parlamentare PNL.

În luna martie, Administraţia Prezidenţială a transmis pentru News.ro, cu privire la deplasările lui Klaus Iohannis cu avioane private, că detaliile zborurilor, rutele și costurile sunt informații clasificate.

Cazul Nordis

Anterior în cursul zilei de marți, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit cu reprezentanții păgubiților companiei Nordis și a anunțat că va solicita convocarea Birourilor permanente reunite pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă în cazul Nordis.

Compania Nordis Group, deținută de soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, se află în mijlocul unui scandal de fraudă imobiliară în urma investigaţiei jurnalistice realizate de Recorder. Dezvoltatorul imobiliar, care este azi în insolvență, este acuzat că a încasat bani în avans de la mai multe persoane pentru construcţia a sute de apartamente pe care nu le-a realizat.

Nicolae Ciucă a explicat marți că, iniţial, se ştia de un număr destul de mic de persoane fizice şi juridice păgubite, aproximativ 80 în octombrie, apoi a aflat că sunt 400, iar reprezentanţii păgubiţilor l-au informat, marţi, că sunt peste o mie, din ţară şi din diaspora.

Declarațiile lui Ciucă de marți au venit la o zi după ce acesta a cerut demisia premierului Marcel Ciolacu ca urmare a documentului publicat de G4Media, care a scris că președintele PSD, alături de mai mulți lideri ai formațiunii, au zburat cu un avion privat închiriat de Nordis.

Demisia lui Ciolacu, cerută de trei contracandidați la președinție

G4Media.ro a dezvăluit, săptămâna trecută, că Ciolacu, Grindeanu și Alfred Simonis au călătorit de mai multe ori, în perioada cuprinsă între primăvara – toamna anului 2022, la Monaco împreună cu familia Vicol – Ciorbă cu un jet privat închiriat de Nordis de la compania Țiriac Air.

Marcel Ciolacu a negat aceste dezvăluiri, spunând că a zburat, alături de fiul său, cu un avion de linie. Dar luni G4Media a publicat un document de zbor care prezintă numele liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, al fiului premierului, precum și al Laurei Vicol și a soțului său Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis

Imediat după apariția dezvăluirilor făcute de G4 Media, președintele PNL și candidatul la prezidențiale Nicolae Ciucă l-a atacat dur pe Ciolacu.

„Statul român nu poate fi condus de un om fără onoare și fără responsabilitatea necesară la cel mai înalt nivel. Marcel Ciolacu a mințit de mai multe ori cu bună știință. Ne-a mințit pe toți în față. Adevărul e că a călătorit la Nisa și Paris cu grupul de interese Nordis, pe banii lor, obținuți din țepele date românilor”, a scris Nicolae Ciucă, într-o postare pe Facebook.

Aceeași reacție și din partea candidatei USR, Elena Lasconi. „Să îşi dea demisia măcar acum, în al 12-lea ceas”, afirmă Lasconi, adăugând că România merită ceva mai bun, „nu o gaşcă de corupţi”.

O reacție a avut și Mircea Geoană, care spune că este clar că „Marcel Ciolacu și anturajul său au profitat de zboruri cu avioane de lux din banii păgubiților din țeapa Nordis” și îi cere să se retragă din funcția de premier.

Ulterior, în declarații pentru ProTV și Antena, premierul Marcel Ciolacu a negat din nou că a zburat cu un avion privat închiriat de Nordis. „În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu şi-n călătorii cu WizzAir, am avut şi cadourile mele făcute fiului”, a precizat Ciolacu.