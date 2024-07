Ce avere are familia managerului Spitalul CF nr. 2 București, acuzat de DNA că număra mita sub birou și apoi distrugea plicurile. Sumă uriașă încasată din dividende

Procurorii DNA îl acuză pe managerul Spitalului Clinic CF Nr.2 Bucureşti, Şerban Bucur, pentru săvârşirea a şase infracţiuni de luare de mită, din care cinci în formă continuată, şi a unei infracţiuni de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată, scrie News.ro.

Bucur ar fi pretins şi primit de la mai mulţi oameni de afaceri aflaţi în relaţie contractuală cu Spitalul CF Nr.2, sume de bani, reprezentând un procent variabil cuprins între 5% şi 10% din valoarea fără TVA a fiecărei facturi plătite furnizorului/prestatorului de servicii de către unitatea medicală.

”Sumele de bani ar fi fost primite direct de inculpat, în biroul acestuia, iar, după plecarea oamenilor de afaceri, managerul Bucur Şerban ar fi verificat cu atenţie plicurile primite şi ar fi procedat la numărarea sumelor de bani, de regulă sub birou, distrugând, ulterior, plicurile”, precizează anchetatorii.

În plus, „în perioada august 2019-aprilie 2021, inculpatul Bucur Șerban, în aceeași calitate, ar fi încheiat 25 de contracte de achiziții publice cu două societăți comerciale pe care le controla fapt ce ar fi avut ca urmare obținerea pentru sine a unor foloase patrimoniale în sumă de aproximativ 10.107.439,73 de lei, reprezentând contravaloarea produselor și serviciilor livrate către unitatea medicală”, se mai arată în comunicat.

Ce avere are Bucur

Potrivit celei mai recente declarații de avere, din vara acestui an, Șerban Bucur deține două apartamente și o casă de locuit, nu are conturi bancare mai mari de 5.000 de euro, nu are datorii, iar în ultimul an a câștigat aproximativ 30.000 de euro ca manager, în timp ce soția sa a obținut și ea 22.000 de euro din salariu, dar și 200.000 de euro din dividende, la care se adaugă 18.000 de lei din chirii.

foto: © Stereo Lights | Dreamstime.com