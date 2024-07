Ce inseamna taxa de carbon si cum influenteaza cresterea preturilor pentru biletele de avion?

Transportul aerian este una dintre activitatile cu cea mai mare intensitate de emisii de carbon prin arderea de combustibil fosil. In plus contribuie la incalzirea globala deoarece emite oxid de azot prin arderea kerosenului si urme de vapori care contribuie de două ori mai mult la încălzirea globală decât emisiile de CO2.

Totusi, transportul aerian contribuie cu doar 2.5% la emisiile de carbon la nivel global si cu 4% la incalzirea globala, deoarece, conform studiilor, doar 10% din populatia lumii calatoreste cu avionul.

In 2019 in Europa, emisiile cauzate de zboruri au fost de 4.7%. Evident, in pandemie au scazut, dar au revenit dupa pandemie, oamenii fiind foarte dornici sa calatoreasca.

Insa, o data cu cresterea veniturilor, a nivelului de trai, acest lucru se va schimba. Se vede din statistici: numarul de zboruri in 2023 vs 2022 a crescut cu peste 11%.

Conform Pactului Verde European exista obiectivul intermediar de reducere netă cu cel puțin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 si 90% pana in 2050 raportat la 1990, cumulat per industrii.

Pentru a atinge obiectivele de reducere neta a gazelor cu efect de sera, conform Pactului Verde European, in 2021, Comisia Europeana a propus revizuirea mai multor acte legislative în domeniul climei, inclusiv revizuirea EU ETS si legislația privind transporturile.

Ce este EU ETS?

Este Sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii, un sistem care îi face pe poluatorii din cateva sectoare cheie (electricitate, industrie grea si aviatie) să plătească pentru emisiile lor de gaze cu efect de seră. Aici intra si operatorii de aeronave, incepand cu 2012. Sistemul contribuie la reducerea emisiilor și generează venituri pentru finanțarea tranziției ecologice.

EU ETS funcționează pe principiul “cap and trade”. Este stabilit un plafon pentru cantitatea totală de gaze cu efect de seră care poate fi emisă. Plafonul este redus anual pentru stimularea scaderii emisiilor. Acesta este exprimat în certificate de emisii; un certificat dă dreptul de a emite o tonă de CO2.

În cadrul plafonului, companiile cumpără cote pe piața carbonului, dar primesc și cote gratuit.

Revizuirea acestui mecanism inseamna o eliminare treptată a cotelor gratuite distribuite operatorilor de aeronave din 2024 până în 2026 (cu 25%, 50% și 75%) și o eliminare completă începând cu 2027. In prezent peste 70% din emisii nu sunt taxate datorita acestor cote gratuite.

Mai mult, pentru a îndeplini obiectivul privind reducerea emisiilor, Comisia propune reducerea plafonului de emisii cu 4,2 % pe an, în loc de 2,2 % în prezent.

Evident, reducerea pana la eliminare cotelor gratuite inseamna ca operatorii de aeronave vor trebuie sa plateasca din buzunarul lor, adica al pasagerilor intr-o anumita masura, echivalentul acestor certificate mai mult decat in trecut, coroborat cu investitiile in actiuni de decarbonizare care nu sunt ieftine si multe optiuni sunt inca in faza de Cercetare si Dezvoltare.

Ce presupune decarbonizarea sectorului aviatic?

Presupune, printre altele: utilizarea de biocombustibili, carburanți sintetici creați folosind surse regenerabile de energie, utilizarea de baterii pentru alimentarea motoarelor electrice potrivite pentru zboruri pe distanțe scurte, eficienta motoarelor, proiectarea aeronavelor din materiale mai usoare, implementarea unor rute de zbor mai eficiente, optimizarea vitezelor de zbor, a traficului aerian pentru a reduce consumul de combustibil, comercializarea certificatelor si compensarea emisiilor de carbon prin EU ETS. Toate acestea inseamna costuri.

Mai mult, din ianuarie 2025 se vor monitoriza si emisiile de oxid de azot de care spuneam mai devreme si, posibil, si acelea vor avea scheme de reducere si compensare, aplicate.

Insa, acest cost suplimentar trebuie sa varieze in functie de: distanta, cu sau fara bagaj, tipul de aeronava, combustibilul folosit, dar va varia si in functie de kilometrii de zbor ai companiei si emisiile generate si neacoperite din cotele gratuite. Spre exemplu companiile low cost in 2023 au avut 1 din 4 zboruri fata de 2019 cand aveau 1 din 5. Evident ca, daca ai mai multe zboruri emisiile de carbon cresc si taxa de carbon va creste.

In 2023 taxa pe tona de carbon platita de companiile aviatice a fost in medie de 17.9 euro/tona, iar cele low-cost, care au zburat mai mult, au platit in jur de 45 euro/tona (avand totusi cote gratuite destul de multe).

La inceputul anului 2024 pretul pe tona de carbon era de aprox 60 de euro (mai mic decat la inceput de 2023, dar de 3 ori mai mare decat in 2010-2020) insa, pentru ca plafonul va scadea si va fi eliminat in 2027 se preconizeaza, dar e greu sa se spuna cu certitudine, ca pretul va urca la aproximativ 160 euro/tona.

In concluzie: preturile biletelor de avion vor creste in urmatorii 3,4 ani, dar companiile aeriene care iau masuri din timp, fac investitii in noi tehnologii si combustibili din surse regenerabile, eficientizeaza rutele, optimizeaza activitatea, vor plati, in timp, mai putin decat cele care nu fac acest lucru si, implicit, pasagerii acestora vor plati mai mult sau mai putin taxa de carbon si, probabil de oxid de azot, in viitor. Un element important pentru operatorii de aeronave este sa faca transparente si cat mai clare aceste informatii, privind taxele de mediu, catre pasagerii lor.

Articol susțiut de Stratos Management