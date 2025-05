Ce spune George Simion despre absența de la dezbaterea organizată de Micutzu, contra lui Nicușor Dan: El trebuie să alerge după mine, nu eu după el

Candidatul AUR la prezidențiale George Simion a susținut, într-un comentariu pe Facebook, că nu a confirmat „nicio participare” la dezbaterea online găzduită de MCN Podcast, pe canalul oficial de YouTube al comediantului „Micutzu”. Mai mult, el afirmă că Nicușor Dan, contracandidatul său în finala prezidențială, este cel care „trebuie să alerge după mine, nu eu după el, căci nu eu am de recuperat un ecart de 20%”.

Nicușor Dan și George Simion, candidații din turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2025, erau invitați astăzi, de la ora 17:00, la o dezbatere organizată de comediantul Cosmin Nedelcu, cunoscut ca Micutzu. Simion a nu a mai venit însă la emisiune, iar Nicușor Dan a participat singur.

La comentariul unui internaut referitor la absența sa de la această confruntare electorală cu Nicusor Dan, George Simion a răspuns: „Nu mai aberați: nu am confirmat nicio participare la vloggerul Micutzu. Am avut deja 7 dezbateri unde favoritul vostru nu s-a prezentat, el trebuie să alerge după mine, nu eu după el, căci nu eu am de recuperat un ecart de 20% cauzat de lenea lui și poziția lui față de lovitura de stat din 6 decembrie”.

Organizatorii dezbaterii online de la ora 17:00 au insistat că prezidențiabilul AUR a confirmat anterior prezența.

„Astăzi am aflat că domnul Simion nu mai vine la dezbatere, deși a fost primul care a confirmat”, a spus Micutzu, moderatorul dezbaterii, în debutul acesteia.

„Am înțeles dintr-un comunicat AUR că terenul acesta nu este suficient de neutru pentru dumnealui și că suntem un podcast prietenos pentru Nicușor Dan. E curios, pentru că în noiembrie i s-a părut că am fost o gazdă echilibrată și că a fost o dezbatere reală cea la care a participat. Și atunci, ca și acum, am dat dovadă de transparență și mă așteptam la același fair play și din partea dumnealui”, a mai spus moderatorul.

Micutzu a precizat că podcastul său nu este unul afiliat politic și nici el, ca persoană publică, nu s-a afiliat vreunei mișcări politice: „Nu am primit niciodată bani de la niciun partid sau structură care are legături și interese politice. Acest podcast și teren este neutru și independent și sperăm să rămână așa”.

George Simion a participat, în trecut, la dezbaterea organizată de Micutzu pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, între timp anulate.

George Simion a confirmat participarea și la o altă dezbatere, tot azi, de la ora 20:00, organizată de postul de televiziune România TV. Confruntarea este programată să dureze aproximativ trei ore, au declarat pentru HotNews reprezentanții postului TV. Nu este clar însă dacă lideru AUR va participa.

Cu zece minute înainte de începerea dezbaterii electorale de la Micutzu, liderul AUR George Simion a postat pe Facebook imagini de la primirea sa de către președintele Poloniei, Andrzej Duda, menționând totodată că va „continua” în Italia. „Așa a arătat prima parte a zilei de azi, continuăm în Italia!”, a scris el în postare.

O oră mai târziu, într-o nouă postare pe Facebook, Simion a anunțat că a ajuns la Roma. „Întâlniri cu Românii, Salvini și Meloni. Opriți propaganda că sună tare tare prost!”, a scris el, iar în mesajul video care însoțește postarea candidatul AUR îi acuză pe „cei care stau în spatele lui Nicușor Dan” de planuri de a frauda alegerile.

În același mesaj tansmis de la Roma, George Simion spune că va mai participa doar la două dezbateri până la votul pentru turul doi al prezidențialelor.

„L-am invitat săptămâna trecută, cei de la Digi au mințit, spunând că nu era nicio dezbatere planificată miercuri. Era. M-am dus pe teren advers, la Euronews, el nu a vrut să vină la Realitatea TV. Am așteptat la Camera de Comerț, l-am așteptat la Academia de Studii Economice, am fost eu și la Politehnică, eu am fost și la Universitatea Babeș-Bolyai”.

El susține că va mai participa la o dezbatere organizată de Uniunea Studenților din România, vineri, de la ora 12:00, și la cea de la Radio România Actualități: „În locuri unde se organizează chestiuni pe teren neutru, nu partizan. Cred că mi-a prins mult mai bine ceea ce am făcut în Polonia decât să mă văd cu domnul Mihai Gâdea care nici acum nu a înțeles că se poziționează de partea greșită a istoriei”.