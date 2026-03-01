Ce zboruri sunt anulate duminică pe Aeroportul Otopeni din cauza războiului în Orientul Mijlociu

Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, 34 de zboruri spre și dinspre 5 destinații sunt anulate duminică, anunță Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Potrivit CNAB, este vorba despre: Tel Aviv: 21 de zboruri, Dubai: 6 zboruri, Doha: 4 zboruri, Beirut: 2 zboruri, Damasc: un zbor.

Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfăşoară în siguranţă, conform planurilor de zbor.

Compania Națională Aeroporturi București precizează că „monitorizează permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranța pasagerilor și a traficului aerian”.