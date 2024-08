Cea mai mare licitație STS pentru cloud-ul guvernamental este contestată. Miza: aproape jumătate de miliard de lei

O asociere de firme contestă rezultatele celei mai mari achiziții demarate până acum de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru cloudul privat guvernamental, platforma IT care va găzdui zeci de sisteme IT publice și va furniza servicii electronice către populație până la jumătatea anului 2026. Printre acuzații se numără faptul că firmele desemnate câștigătoare de STS nu ar fi implementat sisteme IT similare. O decizie va fi luată acum de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Contestația în care se regăsesc toate aceste informații a fost publicată la începutul acestei luni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a decis luna trecută ce firme au depus cea mai bună ofertă pentru dotarea IT a celor patru centre de date din București, Brașov, Sibiu și Timiș care vor găzdui cloudul privat guvernamental, contract estimat la peste 576 milioane de lei (fără TVA).

Cea mai bună ofertă fost făcută de Metaminds și Trencadis Corp, la 74% din prețul estimat de STS

STS a primit șapte oferte, toate admisibile și conforme, iar în urma evaluării a stabilit drept câștigătoare oferta făcută de asocierea firmelor Metaminds și Trencadis Corp, cu un punctaj de 100 de puncte și un preț ofertat de peste 427 milioane de lei (fără TVA), la 74% din valoarea estimată de STS a acestui contract.

Pe locul secund s-a clasat asocierea firmelor Kontron Services România, Taikun Cloud A.S și Trend Import-Export, cu un punctaj de 96,81 puncte și un prețul ofertat de aproximativ 454 milioane de lei (fără TVA).

Pe locul trei s-a clasat Dante Internațional, firma care deține eMag.ro cel mai mare magazin online din România, cu un punctaj de 94,03 puncte și un preț ofertat de peste 474 milioane de lei fără TVA.

Kontron Services contestă evaluarea STS. Principalele acuzații

După anunțarea acestor rezultate, Kontron Services a depus săptămâna trecută o contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Kontron reclamă printre altele faptul că STS a limitat accesul la documente din ofertele celorlalți participanți la licitație, pe motiv că acestea ar fi confidențiale, deși informațiile solicitate nu ar fi fost secrete tehnice sau comerciale.

Din documentele la care a avut acces, firma reclamantă susține că oferta depusă de Metaminds și Trencadis nu ar îndeplini cerințele minime de calificare privind experiența similară în furnizarea de platforme de cloud computing. Kontron susține că nu orice sistem informatic integrat care utilizează o soluție de „virtualizare” reprezintă un sistem de „cloud computing”.

Reclamanta susține că cele mai cunoscute sisteme IT care rulează pe soluții de virtualizare precum Ghiseul.ro, Sistemul Electornic de Achiziții Publice, portalul ONRC ori Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate oferă doar servicii electronice online către persoane fizice, firme și instituții, nu și servicii de tip cloud, respectiv Iaas – serviciu de infrastructură, PaaS – serviciu de platformă și SaaS – serviciu software.

În opinia Kontron, în România există un singur proiect de cloud computing implementat la nivelul administrației publice, respectiv HUB-ul de servicii electronice al MAI, implementat de către Ness Proiect Europe cu subcontractant Dataware Consulting, ofertant în cadrul procedurii STS și care a și invocat acest proiect IT ca experiență similară.

Kontron contestă toate contractele IT prezentate de asocierea Metaminds și Trencadis ca experiență similară, cu Ministerul de Finanțe, CNAS, DNSC ori ONRC, nu ar avea ca obiect „platforme de cloud computing” așa cum ar fi solicitat STS.

O altă acuzație este că o cerință din caietul de sarcini vizează o componentă de procesare care poate fi oferită doar de Hewlett Packard Enterprise, iar cele două firme nu sunt parteneri autorizați ai HP pentru furnizarea acestei soluții.

Reacția Metaminds și Trencadis: Nu comentăm. Așteptăm decizia CNSC

Contactați de HotNews.ro pentru un punct de vedere legat de aceste acuzații, oficialii Trencadis Corp nu au dorit să comenteze, precizând că așteaptă decizia CNSC.

De cealaltă parte, oficialii Metaminds susțin că oferta depusă a respectat toate cerințele documentației de atribuire.

„În conformitate cu legislația achizițiilor publice, orice participant care se consideră neîndreptățit are dreptul de a contesta rezultatul evaluării.

Întrucât procesul de soluționare a contestației este în desfășurare, nu putem comenta pe marginea ei.

Tot ce putem spune este că oferta asocierii Metaminds-Trencadis a respectat toate prevederile legale și cerințele documentației de atribuire, fapt confirmat de autoritatea contractantă prin atribuirea contractului către noi.

Mai mult decât atât, oferta propusă de asocierea Metaminds – Trencadis a obținut un punctaj maxim de 100 de puncte ceea ce arată că am îndeplinit toate criteriile tehnice suplimentare la cel mai bun preț”, a declarat pentru HotNews.ro Andrei Cruceru, patronul Metaminds.

De asemenea și STS a precizat pentru HotNews.ro că va transmite Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, în termenul legal, un punct de vedere și că, până la soluționarea contestației, instituția nu se poate pronunța asupra aspectelor semnalate în contestație.

Cum se împarte cea mai mare investiție IT a Statului între firme suspectate de trucarea unor licitații / „Suntem parteneri sau competitori, după caz”

Cloudul privat guvernamental, cea mai mare investiție IT a statului cu finanțare de peste 560 milioane de euro din PNRR, ar trebui să găzduiască zeci de sisteme IT publice și să furnizeze servicii electronice către populație până la jumătatea anului 2026.

O investigație HotNews.ro a arătat că Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a atribuit deja contracte de aproape 400 de milioane de lei, iar jumătate din bani au fost câștigați de Metaminds, Trencadis Corp și Datanet Systems, firme investigate, alături de alte 10 companii, pentru posibila trucare a unor licitații cu echipamente Cisco, începând cu anul 2019.

Consiliul Concurenței nu a spus ce proceduri suspectează că ar fi trucate, dar „toate licitațiile de centre de date implică și echipamente Cisco”, spun surse din industrie, fapt întărit și de cerințele unor caiete de sarcini ale unor contracte atribuite de STS.

Mai mult, sunt contracte STS atribuite sau în derulare pentru care aceste firme au concurat separat, în timp ce la altele s-au aliat și au depus oferte în asociere.

Firmele în cauză, contactate de HotNews.ro, neagă orice înțelegeri anticoncurențiale și susțin că în piața IT&C colaborarea și competiția sunt componente esențiale, iar o astfel de practică nu este deloc neobișnuită.

De cealaltă parte, Consiliul Concurenței susține că firmele au dreptul legal de a depune oferte individual sau în asociere cu alți operatori, dar subliniază că va verifica situațiile pentru a stabili dacă restrângerea concurenței determinată de asociere a fost compensată de eficiența ofertei depuse.

