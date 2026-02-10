Cele mai bune aplicații de luat notițe, în newsletter-ul Good Tech de mâine, 11 februarie

O aplicație de luat notițe bună te poate ajuta, mai ales la job, să găsești repede ce ai nevoie, să faci legături între idei și să câștigi timp important. În ediția de mâine, 11 februarie, a newsletter-ului de tehnologie „Good Tech”, vei putea afla care sunt cele mai bune aplicații de acest gen.

Good Tech este un newsletter săptămânal care te ajută să-ți faci viața mai ușoară cu ajutorul tehnologiei. Dacă vrei să-l primești pe mail în fiecare miercuri, trebuie să te abonezi aici:

O aplicație bună de luat notițe nu ar trebui să fie neapărat despre productivitate în sensul rigid al cuvântului, ci mai degrabă despre a-ți scoate din cap lucrurile pe care nu trebuie să le ții minte permanent. Mai ales la muncă, unde informația se adună rapid, o aplicație potrivită îți poate face viața mai ușoară.

Aplicațiile de bază, Notes pe iPhone, Google Keep pe Android, sunt perfect ok pentru lucruri rapide și simple. Sunt mereu la îndemână, se deschid instant și își fac treaba când vrei să notezi ceva pe fugă.

Dar, pe măsură ce munca devine mai complexă și informația se adună, unii oameni ajung să simtă limitele lor: notițe greu de organizat, greu de căutat, fără legături între idei. Atunci pot să devină utile aplicațiile din lista pe care o vei găsi în newsletter-ul Good Tech de mâine.