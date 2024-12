Capitala chineză a lenjeriei erotice se pregătește pentru noul mandat al lui Donald Trump la Casa Albă

Într-un parc industrial construit cu sprijinul statului chinez, situat în mijlocul unei întinse comunități agricole, patronul unei fabrici de textile, Lei Congrui, îndreaptă un mic clopoțel auriu agățat de un colier de tip „choker” pus pe un manechin îmbrăcat în lenjerie alb-roz, relatează Reuters.

Ceea ce Lei numește showroom-ul său de „îmbrăcăminte erotică” este unul dintre puținele spații comerciale deja deschise în Parcul Industrial WeMet, al cărui nume chinezesc se traduce drept „Orașul Victoria’s Secret” – deși nu are nicio afiliere oficială cu celebrul brand american.

Dezvoltarea industriei de lenjerie din comitatul Guanyun, situat la 290 km de metropola Nanjing, a explodat în parte datorită ofertei SUA a unei derogări de la taxele vamale, care probabil va fi redusă sau eliminată odată ce Donald Trump va fi învestit pentru al doilea său mandat de președinte al SUA în data de 20 ianuarie.

Conform regulii „de minimis”, menită să reducă birocrația vamală, Statele Unite scutesc de taxe coletele străine cu o valoare de până la 800 de dolari, atât timp cât ele sunt expediate către persoane fizice.

Această regulă a stimulat creșterea meteorică a unor firme chineze de comerț electronic precum Shein și Temu, dar și a producătorilor precum Lei, care vând prin aceste platforme online. Cu toate acestea, regula a fost exploatată și pentru activități infracționale, cum ar fi traficul de fentanil.

Eforturile administrației lui Joe Biden de a închide această breșă în ultimele sale zile de mandat și promisiunea de campanie a viitorului președinte Donald Trump de a crește taxele pe produsele chineze amenință profiturile și mijloacele de trai din Guanyun, o zonă predominant agrară cu aproximativ un milion de locuitori.

Alte țări, dar și Uniunea Europeană, iau în considerare restricții similare.

„Restricțiile asupra regulii de minimis și taxele mai mari vor avea un impact relativ mare asupra noastră”, a declarat Lei, care, cu părul prins în coadă și purtând ochelari, conduce compania Midnight Charm Garment Co. Aceasta colaborează cu platforme precum Shein și își obține 70% din venituri din Statele Unite.

