Cercetătorii au elucidat misterul bilelor negre de origine necunoscută care au apărut pe plajele din Australia

Oamenii de ştiinţă au identificat originea miilor de bile negre aduse de apele mării pe mai multe plaje din estul Australiei în luna octombrie, informează agenția DPA, citată de Agerpres.

Plaja Coogee, populară în rândul excursioniştilor, a fost curăţată după ce salvamarii „au descoperit reziduuri misterioase, de culoare neagră, în formă sferică”, aduse de apa mării de-a lungul plajei. Alte trei plaje din apropiere au fost închise, de asemenea, după ce bile similare au ajuns la ţărm.

Iniţial, s-a crezut că era vorba despre „bile de catran”, care se formează atunci când petrolul intră în contact cu deşeuri şi apă.

Thousands of 'mysterious' black balls that washed up on Coogee Beach in Sydney, Australia have been identified as tar balls. Preliminary tests confirmed they are hydrocarbon-based pollutants, consistent with the makeup of tar balls. pic.twitter.com/qqGug5MGFE