Chiriţoiu: România este, în continuare, ţara cu cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană, în special la alimente

România a rămas în continuare ţara cu cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană, în special la alimente, deşi am trecut printr-o inflaţie mare, a declarat, miercuri, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

„Deşi am trecut prin inflaţia asta mare, totuşi România a rămas în continuare ţara cu cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană. Deci, avem în special la alimente cele mai scăzute preţuri din Uniune. Un pic deasupra noastră, cu preţuri ceva mai mari, sunt Polonia şi Bulgaria. Am fost prevenit că nu mă va crede nimeni când spun asta şi sunt pregătit pentru mirare. Ideea e că, totuşi, România are în continuare cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană şi spune şi Eurostat”, a spus Chiriţoiu, la conferinţa „Concurenţa în sectoare cheie”.

Potrivit şefului autorităţii de concurenţă, pieţele în România au rămas funcţionale şi există concurenţă în piaţă, ceea ce „ne ajută să absorbim şocul inflaţionist”.

„Totuşi, dacă pe ansamblu, preţurile au rămas mai mici decât în alte ţări, vedem şi zone în care avem preţuri ceva mai mari decât în ţările din jur. Zonele pe care ne-am concentrat în investigaţii au fost pe produse alimentare, unde aveam genul aceasta de creşteri mai mari. Vom face acest lucru în continuare. Sunt un semnal de alarmă, dar nu sunt neapărat o dovadă de încălcare a legii, însă sunt factori care ne atenţionează că ceva nu funcţionează bine în acea industrie şi e posibil să existe comportamente anticoncurenţiale pe care trebuie să le identificăm şi să le combatem. Spun că acum Consiliul merge la turaţia lui maximă, nu cred că putem să mai creştem volumul de activitate, dar putem face o activitate mai inteligentă. Până la acest moment am derulat 60 de investigaţii”, a subliniat Bogdan Chiriţoiu.

Consiliul Concurenţei a organizat miercuri, conferinţa cu tema „Concurenţa în sectoare cheie – 2024”, în cadrul căreia sunt abordate teme privind importanţa asigurării unui mediu concurenţial funcţional şi stabil, precum şi efectele pozitive pe care implementarea corectă a regulilor de concurenţă le are asupra mediului economic şi asupra consumatorilor. (Agerpres)