Cine sunt „blănoșii” și ce e cu moda adolescenților care se cred animale?

O tânără costumată în pisică a atras recent privirile oamenilor într-un parc din Arad. Mergea în patru labe, avea coadă, mustăți de pisică, relata un ziar local. Oamenii s-au crucit, căci n-au mai văzut așa ceva. În grupurile de adolescenți, însă, și chiar prin școli, o astfel de apariție bizară poartă un nume: fenomenul furry (blănos). Pe rețelele sociale, #furry îți dezvăluie o lume nouă, cu tineri care poartă costume de animale, miaună, latră, rag și merg în patru labe. Pentru a înțelege despre ce este vorba, am stat de vorbă cu mai mulți elevi de liceu, cu un profesor de la o școală de artă, cu o adolescentă care creează costume de animale și cu un psiholog.

La prima vedere, să fii fanul animalelor antropomorfe poate fi bizar. Dar majoritatea tinerilor care azi se declară furry sunt cei care au crescut cu desenele animate ca Mickey Mouse și Bugs Bunny, au citit „Povestea lui Peter Iepurilă” și „Pânza Charlottei”, ori s-au delectat cu „Zootopia”.

– Curentul furry a evoluat treptat începând cu anii 1980. Primele semne ale interesului pentru animale antropomorfe au apărut în publicațiile fanzine și în benzile desenate. În 1980, la Convenția Mondială de Science Fiction, o discuție despre arta SF, care prezenta personaje antropomorfe, a condus la formarea unui grup care a devenit nucleul comunității furry. În următorii zece ani, apar primele convenții dedicate exclusiv furry, cum ar fi Confurence, în California, 1989. Comunitatea a început să crească mai ales online. Internetul a fost cel care a permis comunității furry să se extindă global. Apar convenții furry, cum ar fi Anthrocon, una dintre cele mai mari convenții furry din lume.

– Cosplay a apărut inițial în Japonia și a luat avânt odată cu popularizarea culturii anime și manga. Convențiile precum Comiket (Comic Market) din Tokyo au devenit platforme majore pentru cosplayeri.

– Conceptul de fursona a evoluat odată cu comunitatea furry. Este un avatar personalizat, creat de membrii comunității pentru a se reprezenta sub forma unui animal antropomorf. De exemplu, identitatea reală a unei fete poate fi: Maria, 13 ani, liniștită și rezervată; dar fursona ei poate fi: vulpea Roxy, energică și prietenoasă, care adoră să danseze. Primele fursuit au apărut în anii 1990, odată cu popularizarea convențiilor furry. Sunt realizate manual și pot fi destul de elaborate. Și scumpe.

„Am auzit multe insulte de când fac aceste costume”

Să facem cunoștință cu Maria! Este elevă în clasa a VIII-a la o școală de artă din țară și este pasionată să creeze costume de animale. Ca să putem vorbi cu ea, am primit acceptul părinților ei, care ne-au rugat să-i protejăm identitatea. Pentru că pe lângă bucurie și satisfacție, pasiunea pentru aceste costume de animale i-a adus Mariei și multă suferință, făcând-o victima bullying-ului.

„Interesul meu pentru costumele acestea a plecat de la pasiunea pentru animale. Uitându-mă pe internet la diverse lucruri pentru animale, am descoperit câteva filmulețe despre furry. După ce am văzut că există oameni care pot să facă aceste costume, mi-am zis hai să încerc și eu, e o artă nouă, care mi se pare foarte interesantă”, spune adolescenta. Primul costum creat de la zero de ea a fost o pisică albă cu pete portocalii și maro: cap, lăbuțe, coadă și aripi – pentru că era o pisică fantastică. Au urmat alte costume de pisici și câini din diverse rase, plus câteva experimente eșuate. Nu moștenește pasiunea din familie și toate etapele realizării unui costum, de la schiță, la croială, la cusut, le-a descoperit și învățat singură încă din clasa a VI-a…”

