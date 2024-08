Ciolacu, despre o eventuală susținere reciprocă cu Ciucă în turul 2: Eu sunt un om foarte simplu. Lucrurile de care m-ați întrebat sunt mult prea sofisticate

Premierul Marcel Ciolacu a respins joi la Bruxelles ideea unui tandem președinte-premier cu liderul PNL Nicolae Ciucă, în funcție de rezultatele la alegerile prezidențiale. Ciolacu a negat și că ar fi avut o discuție cu Ciucă privind o susținere reciprocă în turul 2 la prezidențiale: „Nu am avut..să știți că, ca și profil, eu sunt un om foarte simplu. Lucrurile de care m-ați întrebat deja sunt mult prea sofisticate pentru mine chiar si politic”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a spus, joi, la Bruxelles că nu știe dacă va ajunge în turul 2 la prezidențiale alături de liderul PNL Nicolae Ciucă.

„Nu știu. Vom vedea, românii hotărăsc. Sunt prea mulți de dacă. Momentan mi-am anuntat intenția de a candida în interiorul partidului pentru această funcție. Cred că astfel de întrebari sunt binevenite, dar mai ales după Congres, că poate colegii mei nu mă votează”, a spus Ciolacu.

Întrebat dacă mai există discuția privind un tandem cu Nicolae Ciucă, astfel încât cine iese președinte să-l numească pe celălalt premier, Ciolacu a negat.

„Nu. Am văzut ce a însemnat să avem un președinte care și-a dorit guvernul său, fără să țină cont de voința romanilor. A rezultat timp de 8 luni o struțo-cămilă, un guvern de dreapta mai mult decât dezastruos la care trebuie sa indreptam si in acest moment anumite lucruri, inclusiv in PNRR. Dacă vreți vă pot detalia toate tâmpeniile trecute si abordarea neprofesionistă si secreta cand au facut acest PNRR”, a spus Ciolacu.

Premierul a negat și că ar fi avut sau că va avea vreo discuție cu Nicolae Ciucă pentru o susținere reciprocă în turul 2 la prezidențiale.

„Nu am avut..eu am mai spus, să știți că, ca și profil, eu sunt un om foarte simplu. Lucrurile pe care m-ați întrebat deja sunt mult prea sofisticate pentru mine chiar si politic. Nu am nicio înțelegere cu nimeni, voi candida daca colegii mei imi vor acorda votul sambata, mergem mai departe si pe urma vedem, pâș – pâș, pâș – pâș”, a adăugat liderul PSD.