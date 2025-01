Ciolacu e „încrezător că economia va prospera”, după întâlnirea cu Stéphane Séjourné / Bolojan vrea ca România să devină „un actor cheie în producţia de materii prime”

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu Stéphane Séjourné, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabil de strategia industrială, cu care a discutat despre „starea economiei europene şi necesitatea de a continua să investim în redresarea şi dezvoltarea noastră”, potrivit unui anunț al șefului guvernului.

„O discuție bună cu Stéphane Séjourné, despre starea economiei europene și nevoia de a continua să investim în redresarea și dezvoltarea noastră. Încrezător că, în ciuda provocărilor economice europene și globale actuale, economia românească va prospera. Contez pe sprijinul Comisiei Europene în creșterea absorbției fondurilor europene și protejarea nivelului de trai al românilor”, a scris premierul, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, după întâlnirea cu oficialul european.

A good discussion with @steph_sejourne about the status of the European economy and the need to continue investing in our recovery and development. Confident that despite the current European and global economic challenges, the Romanian economy will prevail. Counting on the… pic.twitter.com/L8XfldbVWR