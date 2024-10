Ciolacu și Ciucă intervin în scandalul Nicușor Dan – Daniel Băluță: „Dreptatea nu se face cu buldozerul”/ „PSD să-l respecte pe primarul Capitalei”

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au intervenit în scandalul iscat pe tema planșeului din Piața Unirii dintre primarul Sectorului 4 Daniel Băluță și primarul general Nicușor Dan. Premierul le-a cerut celor doi edili să reia dialogul, el afirmând că „dreptatea nu se face cu buldozerul”. Liderul PNL cere PSD să respecte atribuțiile primarului Capitalei și-l acuză pe Băluță că a intervenit în forță.

Ciucă: „Mă opun gardurilor puse cu forța”

UPDATE 21.50: Într-un mesaj pe Facebook, președintele PNL Nicolae Ciucă dă vina pentru situația apărută pe PSD și pe primarului Sectorului 4.

„PSD trebuie să-l respecte pe Primarul Capitalei și să învețe să aibă un dialog cu acesta, pentru că bucureștenii nu trebuie să devină victime ale disputelor politice. Nicușor Dan are dreptate când spune că este nevoie de o clarificare a atribuțiilor între primăriile de sector și Primăria Capitalei”, a scris Ciucă.

Reproșuri i-a adus și primarului Daniel Băluță întrucât acesta ar fi vrut să rezolve situația planșeului din Piața Unirii prin intermediul forței.

„În lipsa tuturor avizelor necesare și a clarității privind responsabilitățile instituționale, Primăria Sectorului 4 nu ar fi trebuit să intervină în forță în această dimineață la Pasajul Unirii din București. Ne aflăm în această situație pentru că Primăria Sectorului 4 a încercat să rezolve cu forța o situație care necesită dialog și consens. M-am opus Cortinei Roșii de Fier care amenință să cadă după decizia CCR; mă opun și gardurilor puse cu forța”, mai spune Ciucă.

Ciolacu: „Toată lumea trebuie să se calmeze”

„Fac un apel atât la primarul Capitalei, domnul Nicușor Dan, cât și la primarul sectorului 4, domnul Daniel Băluță, să pună capăt acestei confruntări și să revină la masa dialogului. Siguranța bucureștenilor nu trebuie să fie un motiv de dispută politică”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Acesta a invitat protagoniștii disputei să se abțină la gesturi care pot escalada conflictul, invitându-i să soluționeze chestiunea pe cale juridică.

„Într-o democrație consolidată, dreptatea nu se face cu buldozerul. Ci prin instituțiile statului. Iar dacă o parte este nemulțumită, atunci avem instanțe de judecată. Așa este normal. Prin urmare, cred că toată lumea trebuie să se calmeze în problema planșeului de la Piața Unirii. Au fost deja oameni răniți”, susține Marcel Ciolacu.

„Repet – sunt convins că, în final, ambii primari urmăresc același lucru – siguranța bucureștenilor! Aici nu este vorba de cine strigă mai tare. E vorba despre București – capitala României”, a adăugat șeful Guvernului.

Dispută între polițiile locale din subordinea primarilor

Conflictul a pornit după ce primarul general, Nicușor Dan, a refuzat să elibereze Primăriei Sectorului 4 autorizație în regim de urgență pentru consolidarea și reabilitarea planșeului, spunând că nu ar avea bază legală să o emită deoarece legea permite emiterea unei astfel de autorizații doar în caz de pericol public.

În cursul nopții trecute, Daniel Băluță, a deschis șantierul în baza unei autorizații emise de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță. Astăzi Nicușor Dan a venit la fața locului unde a cerut desființarea șantierului întrucât ar fi ilegal, însă Poliția Sectorului 4 a refuzat să îndepărteze gardurile care delimitează șantierul.

Nicușor Dan s-a întors luni seară pe șantierul deschis de primarul Daniel Băluță cu o dispoziție pentru desfințarea șantierului.

„Am emis o dispoziție prin care am dispus ca Poliția Locală Municipală să desființeze construcțiile ilegale de pe terenul nostru. Am înaintat acestă dispoziție constructorului, nu vrea să demoleze. Dacă Poliția Locală este împiedicată, am cerut sprijinul Poliției naționale. Această construcție nu se va face fără autorizație legală”, a declarat Nicușor Dan, în timp ce angajații Primăriei Sectorului 4 îi strigau că face un abuz.

La fața locului se află și zeci de jandarmi, precum și polițiști, care încearcă să aplaneze scandalul între polițiștii locali ai Primăriei Capitalei, veniți să demoleze gardul cu buldozerele, și Poliția Locală Sector 4.

Poliția Capitalei a anunțat că a fost deschis dosar penal, după ce două persoane au fost rănite. „Având în vedere sesizarea referitoare la vatămarea unor persoane, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au condus conducătorul vehiculului la sediu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea unității de parchet. La fața locului au intervenit și echipaje de prim-ajutor, care au acordat celor două victime îngrijiri medicale de specialitate.