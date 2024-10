Ciolacu la Antena 3 CNN în ziua comemorării Colectiv. Va vorbi și despre nepotul său?

Cu două firme cu zero activitate, Mihai Cristian Ciolacu „a semnat un acord prealabil” ca să le vândă contra a zeci de milioane de euro.

Miercuri, de la ora 21.00, candidatul PSD la președinție, Marcel Ciolacu, va fi invitatul lui Mihai Gâdea. Antena 3 CNN și PSD, nici nu se putea suprapunere involuntară mai simbolică pentru o astfel de zi. Cine știe, poate se gândesc să țină în emisiune și un moment de reculegere.

Mână în mână ca să nege Colectiv

Se împlinesc 9 ani de la incendiul din clubul Colectiv, în urma căruia au murit 64 de oameni și peste 150 au fost răniți. În lunile care au urmat, Antena 3 și PSD au fost principalele instituții „negaționiste” a ceea ce a însemnat Colectiv pentru societatea românească.

Asta nu presupune că la Antena 3 CNN nu muncesc și jurnaliști foarte buni sau că social-democrații nu au în partid persoane dedicate ideii de serviciu public. Dar, în afară de Victor Ponta, care și-a asumat momentul, partidul său s-a repliat, ajutat de sute de emisiuni făcute de A3 în sprijinul mogulilor din sistemul de sănătate, din politică și din multe alte domenii. Tone de teorii ale conspirației au testat încă de atunci inversiunea: victimele sunt vinovate și responsabilii se întorc la putere.

Ei au fost campionii revenirii pe linia inițială a societății: „avem de toate”, nu e corupție, România merge înainte prin cleptocrație.

Cum să ai cifră de afaceri zero și să vinzi afacerea cu zeci de milioane de euro

Ceea ce au învățat din Colectiv e să coalizeze cu PNL și să nu mai intre în disputele fierbinți. Să ignore faptele. Așa a procedat zilele trecute invitatul de azi al Antenei 3 CNN, Marcel Ciolacu, în cazul nepotului său, magicianul în afaceri cu energie Mihai Cristian Ciolacu.

În 2022, Mihai Cristian Ciolacu a fondat două firme cu care a făcut zero afaceri. Dar a luat rapid avize de racordare la transportatorul național de energie și a fost aprobat la finanțarea PNRR. Două avantaje foarte greu de obținut de sute de alte firme au fost dobândite de firmele cu zero activitate ale nepotului în doi ani. Încununarea? Mihai Cristian Ciolacu discută în 2024 vânzarea afacerilor cu un important om de afaceri ceh, care are investiții în energie. Din zero activitate va obține zeci de milioane de euro. Asta afacere.

Articolele publicate în HotNews de jurnalista Claudia Pîrvoiu au fost întâmpinate de către Marcel Ciolacu printr-un sec: „Nepotul meu nu a vândut nici o firmă”. Dar nu asta a scris HotNews și nu asta a confirmat chiar compania mogulului ceh. Nu s-a vândut încă, dar „a fost semnat acord prealabil”, a spus firma-colos care cumpără.

De unde vine aroganța lui Marcel Ciolacu, favorit la prezidențiale, un politician care nu afișează în mod obișnuit dispreț? Cum poate să dezinformeze fără să clipească? Curajul lui vine din tăcerea așternută în jur. O tăcere cumpărată.

Mai mulți bani pentru partide

Guvernul condus de Marcel Ciolacu a crescut recent cu 73 de milioane de lei bugetul Autorității Electorale Permanente, fără să anunțe publicul. Ziaristul Cristian Andrei de la site-ul de investigații Snoop a descoperit că mărirea AEP ascunde mărirea bugetului partidelor și faptul că sunt bani plătiți partidelor, bani care se duc majoritar la televiziuni.

Dragoș Stanca, fost jurnalist și antreprenor digital, a făcut un experiment. El a distribuit pe Facebook articolul despre mărirea pe furiș a bugetului partidelor. A făcut un reach mic. Apoi, a repostat doar invitația de a urmări ceva, fără să spună ce. Reach-ul a crescut enorm. Deci când spui că e important, că e despre responsabilitatea guvernului, despre corectitudinea alegerilor, Facebook nu te distribuie. Dacă recomanzi „zero”-ul, ai audiență. Poate că așa a făcut și nepotul lui Ciolacu afacerile cu energie.

„Surprize, surprize”

Aici suntem. În campania electorală, partidele încasează sume suplimentare, iar aceste sume se transformă în atitudine binevoitoare și în emisiuni de tip ”Surprize, surprize”, fără teme grele, chestionate și reflectate apăsat, vorba lui Ion Cristoiu.

Asta am văzut în aceste zile cu fiecare candidat în parte. Parcă ne angajăm un unchi, un bunel, nu un președinte. În această seară urmează Marcel Ciolacu. Poate chiar ne angajăm un unchi. Nu e clar dacă vine și nepotul.