Circulația trenurilor, oprită azi în toată Italia. Grevă generală a companiilor feroviare după ce un conductor a fost înjunghiat

Toate companiile feroviare din Italia protestează, marți, pentru o mai bună siguranță a personalului feroviar, astfel că circulația trenurilor este oprită în toată țara, pentru opt ore. Acțiunea greviștilor are loc după ce un conductor de tren a fost înjunghiat de un călător fără bilet, conform publicațiilor The Local Italy și Wanted in Rome.

Greva este programată să dureze opt ore, de la 09:00 la 17:00. Compania feroviară Trenitalia a anunțat că trenurile aflate în circulație după începerea grevei vor ajunge la destinația finală doar dacă au timp să facă acest lucru într-o oră. După această perioadă, trenurile opresc în stațiile cele mai apropiate.

Acțiunea a fost organizată de sindicatele din transporturi, ca răspuns la „atacurile violente și repetate” împotriva personalului feroviar în ultimele luni. Sunt implicate toate companiile feroviare principale din Italia: Trenitalia, Trenitalia Tper, FS Security, Italo NTV și Trenord.

„Suntem solidari cu rănitul, aflat în prezent în stare gravă. Acum, fără indulgență pentru cei responsabili: astfel de acte nu trebuie să rămână nepedepsite. Vom face tot posibilul pentru a face Italia mai sigură, începând cu trenurile și stațiile. Mai mult decât toleranță și primire nediscriminatorie, după ani de alegeri greșite ale stângii și de porturi deschise, trebuie să revenim la reguli și bun-simț”, a transmis Ministrul de Transporturi, Matteo Salvini, pe platforma X.

Și transportatorii locali amenință că vor intra în grevă

Pe lângă greva care are loc marți, transportatorii italieni au anunțat mai multe greve care vor avea loc în luna noiembrie.

Vineri, 8 noiembrie, va avea loc o grevă națională de 24 de ore, care va afecta autobuzele, metroul și tramvaiele din orașele italiene. Sindicaliștii au anunțat că nu vor asigura serviciile obișnuite, garantate în timpul orelor de vârf.

Motivele grevelor la nivel național includ cereri pentru reînnoirea contractului colectiv național de muncă pentru angajații din transportul public și pentru creșteri în bugetul destinat transportului public local, conform sindicaliștilor.

De asemenea, personalul agenției de control a traficului aerian din Italia a anunțat că în 12 noiembrie va intra într-o grevă de patru ore, între orele 13:00 și 17:00, la aeroporturile din Napoli, Pescara, Perugia și Lampedusa. Greva din Napoli se va repeta și în 18 noiembrie, timp de patru ore.

În aceeași zi, muncitorii care se ocupă de manipularea bagajelor vor face grevă de la 13:00 la 17:00 pe aeroporturile Roma Fiumicino, Bologna și Catania, ceea ce ar putea afecta serviciile de check-in și bagaje.

În 28-29 noiembrie, trenurile operate de Trenitalia și Italo vor fi blocate, din nou, pentru 24 de ore, angajații anunțând o nouă grevă. În aceleași zile, manipulanții de bagaje de pe aeroporturile Milano Linate, Milano Malpens și Veneția vor intra într-o grevă de 24 de ore, care va întârzia serviciile de bagaje și check-in.

În 29 noiembrie, piloții și însoțitorii de zbor ai WizzAir Malt vor intra într-o grevă de 24 de ore.