Comandantul trupelor NATO din Europa, avertisment sumbru indiferent de rezultatul războiului din Ucraina. „Nu ne putem face iluzii”

Generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, a avertizat că atât SUA, cât și bătrânul continent vor avea „o problemă foarte, foarte mare cu Rusia”, indiferent de cum se va încheia războiul din Ucraina, care durează de aproape 29 de luni, potrivit Voice of America, preluată de The Kyiv Independent.

Generalul american a declarat la Forumul de securitate Aspen din Colorado că și în cazul în care războiul se va încheia cu victoria Ucrainei, acesta va fi doar începutul încercărilor pe care Occidentul le face pentru a limita agresiunea rusă.

„Rezultatul pe teren este foarte, foarte important, dar nu ne putem face iluzii. La sfârșitul conflictului din Ucraina, indiferent de modul în care se va încheia, vom avea o problemă foarte, foarte mare cu Rusia”, a declarat Cavoli, potrivit Voice of America.

„Vom avea o situație în care Rusia își reface forțele, se află la granițele NATO, este condusă în mare parte de aceleași persoane ca acum, este convinsă că noi suntem adversarul și este foarte, foarte furioasă”, a subliniat comandantul suprem al forțelor NATO din Europa.

În cadrul aceluiași eveniment, consilierul pe probleme de politică externă și de securitate al cancelarului german Olaf Scholz a făcut o altă evaluare sumbră, afirmând că „prin alegerea lui (Vladimir) Putin, intrăm într-o fază a unui conflict lung și prelungit cu Rusia”.

„Cea mai sângeroasă manifestare, în acest moment, este războiul din Ucraina. Evident, nu este singurul”, a declarat Jens Plotner, citat de The Kyiv Independent.

„Am văzut activitate hibridă în întreaga Europă. Am văzut activitate hibridă în Statele Unite. Am văzut Rusia ajungând în Africa. Am văzut Rusia că reînnoadă legăturile cu Teheranul sau, chiar mai rău, Phenianul. Deci, cred că toate acestea fac parte din imaginea de ansamblu”, a punctat Plotner.

Avertismentele vin pe măsură ce îngrijorările cu privire la angajamentul pe termen lung al SUA față de Ucraina continuă să crească.

Candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump, a susținut în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucrainei în termen de 24 de ore dacă va ajunge din nou la Casa Albă, dar nu a detaliat public cum intenționează să facă acest lucru.

Senatorul de Ohio J.D. Vance, care a fost ales recent de Trump pentru funcția de vicepreședinte al SUA, în cazul câștigării alegerilor, este un critic ferm al ajutorului acordat Ucrainei.

Un avertisment a lansat joi și șeful NATO, Jens Stoltenberg, precizând pentru BBC că aliații trebuie să se pregătească pentru cel mai rău scenariu al unui război de zece ani în Ucraina.

„Mesajul principal este că, cu cât sprijinul pentru Ucraina este mai puternic și cu cât suntem dispuși să ne angajăm mai mult, cu atât mai repede se poate încheia acest război”, a declarat Stoltenberg pentru BBC.

„Paradoxul este că acum președintele (rus) Putin crede că poate să aștepte pentru a vedea ce se întâmplă. Așa că, prin urmare, războiul continuă”.