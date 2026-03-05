Compania numită de Jeff Bezos după titanul care a furat focul de la zei strânge discret zeci de miliarde de dolari pentru a cumpăra firme afectate de AI

Un protestatar ține o fotografie decupată cu chipul lui Jeff Bezos în fața sediului Washington Post, după o concediere în masă, joi, 5 februarie 2026, în Washington. Credit line: Allison Robbert / AP / Profimedia

„Project Prometheus”, noua companie de inteligență artificială al lui Jeff Bezos, strânge zeci de miliarde de dolari pentru a achiziționa companii afectate tocmai de această tehnologie, încercând să profite de perturbările pe care fondatorul Amazon anticipează că vor remodela sectorul industrial, relatează futurism.com.

Project Prometheus, numele de cod pentru o nouă companie condusă Bezos și fostul director Google Vikram Bajaj, a atras 6,2 miliarde de dolari doar la sfârșitul anului trecut.

Finanțarea, provenită de la investitori printre care se numără Robert Nelsen, fondatorul Arch Venture Partners din Seattle, sprijină încercarea Prometheus de a utiliza inteligența artificială pentru a transforma producția industrială și sectorul manufacturier.

Potrivit unor noi informații publicate recent de Financial Times, grupul poartă separat discuții pentru o nouă rundă de finanțare destinată unei companii holding care ar investi în grupuri despre care Bezos și Bajaj anticipează că vor fi afectate de tehnologia sa.

Noua companie holding ar urma să funcționeze ca un „vehicul de transformare a producției industriale”, având la dispoziție zeci de miliarde de dolari pentru a achiziționa afaceri, au spus două persoane familiarizate cu planul.

Prometheus se află în discuții preliminare cu mai multe fonduri suverane majore, inclusiv Abu Dhabi Investment Authority, privind investiții în compania holding. Numele noii companii a lui Bezos este o referință la titanul care, potrivit mitologiei grecești, a furat focul de la zei și l-a dat oamenilor.

Care e obiectivul principal al „Project Prometheus”

Prometheus își propune să construiască sisteme de inteligență artificială noi, care depășesc modelele lingvistice mari (LLM), având capacitatea de a cartografia lumea reală și de a înțelege procesele de proiectare și inginerie.

Compania vizează procesele complexe de producție din spatele unor obiecte variind de la motoare de avion la cipuri de computer, cu scopul de a le face mult mai rapide și mai eficiente în ceea ce privește consumul de resurse.

Pentru a începe antrenarea sistemelor sale de inteligență artificială, compania a achiziționat deja date din aceste industrii.

Bezos este co-director general – primul său rol de conducere de acest tip după ce a renunțat la funcția de CEO al Amazon în 2021 – și este implicat activ în operațiunile zilnice, potrivit persoanelor familiarizate cu situația.

Noua companie a lui Jeff Bezos a luat specialiști de la OpenAI și Google DeepMind

Compania a recrutat peste 100 de angajați, inclusiv specialiști proveniți de la OpenAI, DeepMind (Google) și Meta, a căror expertiză tehnică acoperă domenii precum modelele lingvistice mari, viziunea computerizată, prognoza meteo și optimizarea cipurilor avansate pentru simulări de fizică. Prometheus are sediul în San Francisco și birouri în Londra și Zürich.

Laboratorul de inteligență artificială a început, de asemenea, să recruteze ingineri în apropiere de New Delhi pentru a crea modele 3D precise ale componentelor utilizate la fabricarea unor echipamente precum motoarele, au declarat persoane familiarizate cu planurile companiei.

„Să descoperi cum să reinventezi lumea fizică este o provocare majoră”, a declarat finanțatorul Robert Nelsen, care a primit o funcție de director în cadrul Prometheus, în fața publicului de la un summit organizat luna trecută de banca JPMorgan Chase. „[Dar] ritmul inovației în domeniul inteligenței artificiale în acest moment este cu adevărat greu de subestimat”, a adăugat acesta.

Nelsen a mai spus că crede că Prometheus va deveni „una dintre cele mai importante companii din lume”.