Confuzie în unele secții de votare din București privind votul la locale al persoanelor cu viză de flotant. Care sunt regulile și ce situații au fost reclamate

Mai mulți cititori HotNews care au viză de flotant au sesizat că în secțiile de votare din București în care au mers duminică le-ar fi fost refuzat să voteze pentru alegerile locale. Aceeași problemă a fost întâmpinată și de un reporter HotNews care are viză de flotant obținută cu cel puțin 60 de zile înaintea datei alegerilor, așa cum prevede legislația electorală. Reprezentanții BEC au explicat ce trebuie să facă cei care au astfel de probleme.

Contactați de HotNews.ro, reprezentanții BEC au confirmat că alegătorii pot vota la alegerile locale în localitarea de reședință dacă au viza de flotant stabilită cu cel puțin 60 de zile înaintea scrutinului. Aceștia pot vota pe listele suplimentare.

În privința cazurilor semnalate cum că unii președinți de secție nu au permis votarea la alegrile locale unor persoane cu viză de flotant, reprezentabșii BEC au spus că în astfel de situații alegătorii trebuie să îi ceară președintelui de secție să se consulte cu Biroul Electoral Municipal sau cu BEC pentru clarificări.

Există un termen de 45 de zile înaintea datei alegerilor în care alegătorii trebuie să se înscrie în Registrul Electoral.

Un alegător care s-a înscris în Registrul Electoral cu adresa de reședință nu mai poate vota la adresa de domiciliu pentru alegerile respective.

Cu toate acestea, un alegător poate vota și dacă și-a stabilit adresa de reședință dar nu s-a înscris în Registrul Electoral, ținând cont de perioada de înregistrare de 60 de zile.

Un alegător care are o nouă adresă de reședință înregistrată și nu s-a înscris în Registrul Electoral poate vota pe liste suplimentare în circumscripția respectivă (de reședință, unde are adresa din viza de flotant) sau pe liste permanente în circumscripția unde își are domiciliul (adresa din cartea de identitate / buletin).

Cum votezi în alegerile locale în București

Dacă ai domiciliul în București, poți vota la secția de votare la care ești arondat, pe care o poți găsi aici pe Registrul electoral.

Dacă nu ai domiciliul în București, dar locuiești aici, vei putea vota în București pe baza vizei de flotant doar dacă ai obținut-o până la data de 5 aprilie 2024, adică cu cel puțin 60 de zile înainte de data alegerilor.

Dacă ai deja viză de flotant în București, dar îți expiră mai devreme de 9 iunie 2024, trebuia să fi obținut reînnoirea ei până la data de 5 aprilie 2024, adică cu cel puțin 60 de zile înainte de data alegerilor.

Dacă ai deja viză de flotant în București și îți expiră după data de 9 iunie 2024, vei putea vota în București pe baza vizei de flotant la alegerile locale din 9 iunie 2024.

Ce este viza de flotant și unde poți vota cu un astfel de act pentru alegerile locale 2024

Viza de flotant este un document emis de autoritățile locale din România, care atestă că o persoană locuiește într-o anumită locație. Această viză este necesară pentru a-ți schimba oficial reședința și a putea beneficia de servicii publice la adresa respectivă.

