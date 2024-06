Consultanții fiscali despre E-TVA: Ar trebui să fie din 2026, după ce toți contribuabilii vor avea SAF-T, deși atunci nu va mai fi nevoie de decont precompletat de ANAF

Dacă soluția miraculoasă pentru creșterea conformării la declararea și plata TVA ar fi acest decont precompletat de către autoritatea fiscală, considerăm că prevederile privind decontul precompletat ar fi trebuit să fie implementate cel mai devreme de la 1 ianuarie 2026, întrucât situațiile cele mai complete pe baza cărora organele fiscale ar putea culege datele pentru decont sunt cele din SAF-T, fără să mai fie necesar să se solicite operatorilor economici verificări suplimentare, susține Camera Consultanților Fiscali (CCF) într-o opinie pe tema e-TVA.

„De la 1 ianuarie 2025 declarațiile SAF-T devin obligatorii nu numai pentru marii contribuabili (așa cum este în prezent), ci și pentru toți contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA. Din acest motiv credem că implementarea decontului precompletat ar trebui să aibă loc, dacă va mai fi apreciată ca oportună, eventual la 1 ianuarie 2026, după cel puțin un an de testare a declarațiilor SAF-T”, menționează sursa citată.

De asemenea, organizația consideră că în viitor eventualul decontul precompletat s-ar putea baza majoritar pe declarațiile SAF-T, iar actuala măsură de grăbire a implementării acestuia pe seama contribuabililor nu va conduce la rezultatele așteptate, bazele de date din care se extrag informațiile nu sunt atât de coerente și complete precum cele furnizate prin declarațiile SAF-T, reprezentând doar o măsură care îngreunează atât sarcinile ANAF, dar și ale operatorilor economici.

“Se implementează o procedură care nu va fi aplicabilă decât o scurtă perioadă de timp, așa cum am menționat, întrucât atunci când datele se vor extrage din declarațiile SAF-T, nu va mai fi necesară

solicitarea verificării decontului precompletat de ANAF de către operatorii economici, ci va putea fi

realizată de către autoritatea fiscală”, spune CCF.

Ce propuneri are Camera Consultanților Fiscali pe tema e-TVA

“În contextul în care, din intervențiile publice ale ministrului finanțelor, înțelegem că în niciun caz nu există disponibilitate de a se renunța la această soluție miraculoasă de salvare a bugetului, formulăm unele propuneri pentru o implementare treptată, astfel:

a) Menținerea termenului actual de depunere al declarației D394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achizițiile efectuate pe teritoriul național”, care este data de 30 ale lunii următoare, sau decalarea acesteia nu mai devreme de data de 25 ale lunii următoare, întrucât termenul legat de emitere a facturilor pentru luna anterioară este de 15 ale lunii următoare, și prin urmare este necesar cel puțin un termen de 10 zile pentru descărcarea facturilor din sistemul e-Factura și verificarea corectitudinii și coerenței acestor date.

În plus, includerea în e-decont a unor date declarate deja de contribuabili către ANAF prin D394 cu câteva zile anterior nu are sens, pentru că se vor verifica date declarate de contribuabili prin D394 cu aceleași date declarate de contribuabil prin D300 (ambele având aceeași sursă și anume contribuabilul) ori scopul acestui exercițiu de emitere a e-decontului este tocmai acela de a verifica date din surse diferite (ex. date deținute de ANAF și colectate prin alte sisteme cum ar fi e-transport, e-sigliu, e-case de marcat etc și date deținute de contribuabil potrivit evidentelor proprii);

b) Prelungirea cu până la 180 de zile (6 luni) a termenului de exceptare de la obligativitatea transmiterii Notei justificative privind diferențele RO e-TVA, și depunea acestei Note pe baza de voluntariat, având în vedere:

la 1 iulie 2024 intră în vigoare obligativitatea e-Factura și e-Transport, precum și aplicarea sancțiunilor pentru neutilizarea sistemului;

clarificarea informațiilor furnizate în decontul precompletat e-Decont TVA.

c) Furnizarea lunară de către CNIF a unei analize publice din care să rezulte numărul de contribuabili care înregistrează diferențe de minimum 20% sau minimum 1000 lei între decontul precompletat e-TVA și decontul de TVA depus lunar pentru a se vedea care este procentul contribuabililor cu diferențe semnificative la TVA-ul deductibil pentru a se analiza dacă este o problemă sistemică (de exemplu: rezultă că 50% dintre contribuabili trebuie să transmită nota justificativă privind diferențele RO e-TVA) sau sunt cazuri individuale.

d) Obligația transmiterii Notei justificative privind diferențe RO e-Decont TVA să fie doar pentru cei care înregistrează diferențe în plus la TVA deductibil (nu și cei care solicită deducerea unei valori mai mici de TVA) sau în minus la TVA colectat (nu și cei care declară TVA colectat mai mare decât cel înscris în predecont) între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de TVA ;

e) Implementarea unui model standardizat a Notei justificative privind diferențe RO eDecont TVA, astfel încât aceste documente să permită procesarea automată de către autoritățile fiscale.

În caz contrar, aceste note justificative nu vor putea fi valorificate în procedura de administrare fiscală și nu vor genera decât foarte multă muncă manuală și tone de maculatură;

f) Amânarea aplicării sancțiunilor pentru nedepunerea Notei justificative privind diferențele RO TVA în maximum 10 zile de la primirea notificării din partea ANAF, până la momentul în care sistemul e-TVA este funcțional și își dovedește utilitatea, iar numărul de Notificări de „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” generate de sistem este unul rezonabil de natură să arate că sunt probleme individuale care trebuie corectate printr-un sistem sancționatoriu și nu este vorba, de fapt, de niște probleme sistemice generalizate.