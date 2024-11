Controverse pe referendumul din București. Șeful AEP cere Primăriei să aloce banii, Nicușor Dan acuză birocrația statului

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, afirmă că există „„numeroase disfuncţionalităţi” cu privire la organizarea referendumului în Bucureşti odată cu primul tur al alegerilor prezidenţiale, în timp ce primarul Nicuşor Dan a spus că a văzut o încercare a unor instituţii de „a se acoperi cu hârtii”, informează Agerpres.

Joi, măsurile tehnice pentru organizarea referendumului au fost discutate de reprezentanţi ai mai mult instituţii implicate în acest proces. Preşedintele AEP, Toni Greblă, a subliniat că legea privind referendumul, care va intra în vigoare vineri, nu cuprinde prevederi care să se armonizeze cu legea pentru organizarea în alegerile pentru preşedintele României.

„Sunt mai multe lucruri de clarificat din punct de vedere tehnic: unul este legat de faptul că, pentru organizarea unui referendum la nivelul municipiului Bucureşti, trebuie constituit un birou electoral al municipiului Bucureşti care să centralizeze toate rezultatele din secţiile de votare din Bucureşti. În legea pentru alegerea preşedintelui României, acest birou electoral al municipiului nu există, numai birouri electorale de sector, care nu au atribuţii de a organiza şi centralizarea rezultatelor de la referendum”, a explicat Greblă.

Greblă a spus că în legislaţie se prevede că iniţiatorul unui referendum trebuie să suporte şi cheltuielile pentru organizare, respectiv achiziţionarea hârtiei pentru cele 5,4 milioane de buletine de vot, tipărirea lor. Șeful AEP susține că bugetul de cheltuieli trebuie stabilit de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„AEP are buget pentru alegerile prezidenţiale, nu are o prevedere bugetară care să îi permită să angajeze o cheltuială pentru cele 5,4 milioane de buletine de vot. Le va plăti, a zis domnul primar general, ulterior. Or, dacă nu am în buget această sumă, nu pot să angajez cheltuiala respectivă. Primăria Capitalei ar fi trebuit ca, odată cu stabilirea referendumului, să elaboreze, de asemenea, un program calendaristic şi un buget de venituri şi cheltuieli”, a mai spus Greblă.

El a menţionat că primăriile de sector au ridicat problema unor cheltuieli suplimentare pe care le fac pentru referendumul local şi că acestea ar trebui suportate din bugetul iniţiatorului. „Foarte uşor, primarul general a spus: ‘Faceţi cheltuielile şi o să deconteze Primăria Capitalei’. Nu aşa funcţionează instituţiile statului”, a opinat Greblă.

La rândul său, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că se loveşte de birocraţie. „Toţi vor hotărâri de guvern, prevederi exprese pentru a spune cine face ce. Şi mai mult decât atât, ni se cere nouă, deşi nu avem, am fost înfiinţaţi pentru altceva – să dezvoltăm oraşul, să facem infrastructură, nu să citim legi primare, secundare, terţiare despre referendum. Ni se cere nouă să facem proiecte de hotărâre de guvern, să învăţăm autorităţile care cu asta se ocupă, cum să organizeze acest referendum”, a replicat Nicuşor Dan.

„Pe celelalte instituţii, am văzut pe unele dintre ele, am văzut o încercare de a se acoperi toţi cu hârtii”, a adăugat el.

În 21 octombrie, Consiliul General al Capitalei a aprobat organizarea unui referendum local pe data de 24 noiembrie, simultan cu primul tur al alegerilor prezidenţiale. Bucureştenii vor fi invitaţi să răspundă la trei întrebări. Primele două au fost propuse de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi vizează modul de împărţire a banilor între PMB şi primăriile de sector, precum şi eliberarea autorizaţiilor de construire în Bucureşti. La iniţiativa PSD, a fost adăugată o a treia întrebare care se referă la combaterea consumului de droguri în şcoli.