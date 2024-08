Copil înfășurat în covor și băgat în portbagaj de tatăl lui, în Harghita. Incidentul a fost filmat

Un șofer a surprins momentul în care un alt participant la trafic transporta în portbagaj un copil înfășurat într-un covor. A fost sesizată poliția.

Incidentul a fost imortalizat la intrare în municipiul Gheorgheni, județul Harghita, în timp ce autoturismul circula cu haionul deschis, potrivit Observator News.

Șoferul era chiar tatăl copilului de 11 ani care stătea cu capul în afara mașinii după ce părintele lui l-a băgat în portbagaj înfășurat într-un covor.

„Ia uitaţi, cum transportă copilul! Înfăşurat în covor. Doamne fereşte!”, a exclamat persoana care l-a filmat în trafic și a alertat autoritățile.

„Vă daţi seama că ce e mai rău, nu? Odată ce l-am văzut înfăşurat în prelata aia, ce e acolo. Dar el a făcut semn că e ok, că are aer, că dacă nu, mă băgam, opream maşina. El a arătat aşa cu degetul că este ok. M-am dus la poliţie, am arătat. Au spus că o să se sesizeze”, a declarat martorul.

Băiatul de 11 nu a fost rănit, a precizat un reprezentant al IPJ Harghita. Polițiștii i-au dat șoferului un avertisment şi două puncte de penalizare.

Bărbatul nu a vrut să facă declarații, dar a precizat pentru Observator News că „maşina era plină după camping. A făcut pană de cauciuc la bicicletă şi nu mai era spaţiu în maşină pentru a-l duce acasă”.