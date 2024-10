„Copilul de suflet” al lui Ion Iliescu deschide lista PSD Ilfov pentru Camera Deputaților. Marcel Ciolacu, acuzat de trădare / La Senat, lista e deschisă de city-managerul de la primăria condusă de Florentin Pandele

Lista PSD Ilfov la alegerile parlamentare este deschisă, pentru Camera Deputaților, de deputatul PSD Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii în Guvernul Ponta și consilierul lui Ion Iliescu, căruia i-a luat recent mai multe interviuri. Inițial, prima poziție pe lista pentru Cameră era ocupată de actualul deputat Daniel Ghiță, care marți și-a anunțat demisia din PSD, acuzând că a fost „executat politic” de Marcel Ciolacu pentru că a „demascat mafia din sportul românesc”.

Lista PSD Ilfov pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 1 decembrie:

Ioan Vulpescu

Cristian-Ștefan Pretorian

Violeta Tudorie

Florina-Cornelia Matache

Dragoș Orheanu

Alexandru-Bogdan Văsii

Lista PSD Ilfov pentru Senat la alegerile parlamentare:

Andreea-Marina Constantinescu

Gheorghe Bolintineanu

Alexandru-Adi Chirian

Adrian-Cristian Constantin

„Copilul de suflet” al lui Ion Iliescu

Ionuț Vulpescu (48 de ani) este deputat PSD. A fost deputat și în legislatura 2012-2016 și senator între 2016-2020.

Apropiat al fostului președinte al României și al PSD Ion Iliescu, căruia în ultima perioadă i-a luat mai multe interviuri, Ionuț Vulpescu i-a fost consilier acestuia încă din 2004. Vulpescu a fost ministru al Culturii în Guvernul condus de Victor Ponta. În luna septembrie, Vulpescu a fost ales președinte al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (A.I.O.), în cadrul Adunării Generale a organizației, potrivit unui comunicat citat de G4Media. Alegerea lui Ionuț Vulpescu la conducerea Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei vine după ce timp de peste trei decenii (de la fondare, din 1993 și până astăzi) organizația a fost condusă de Rusia sau de persoane vorbitoare de limba rusă.

Pe poziția a doua pe lista PSD Ilfov pentru Camera Deputaților este Cristian-Ștefan Pretorian. Din 2012, Pretorian este primar al comunei Balotești.

Violeta Tudorie este, din februarie 2022, vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. Ea a ocupat această funcție și în perioada 2017-2019. În legislatura 2012-2016, a fost deputat din partea PSD.

Florina-Cornelia Matache face parte din organizația PSD Jilava și a fost susținută de Gabriela Firea pentru un post de consilier local.

Dragoș Orheanu a fost candidat PSD la Primăria Chiajna, la alegerile locale din această vară, câștigate tot de Mircea Minea, care conduce de 28 de ani localitatea.

Andreea Constantinescu – primul nume pe lista PSD Ilfov pentru Senat – este administratorul public al orașului Voluntari, condus de primarul Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea.

Gheorghe Bolintineanu, poziția a doua pe aceeași listă, este prim-vicepreședinte al PSD Ilfov. A fost șeful PSD Ilfov și unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea, scrie defapt.ro. El a condus sucursala Agrosilvica și de agrement Scroviștea.

Deputatul Daniel Ghiță, acuzații grave la adresa lui Ciolacu

Întocmirea listei PSD Ilfov pentru alegerile parlamentare a dus la acuzații la adresa liderului PSD, Marcel Ciolacu.

Pe lista inițială, pe prima poziție pentru Camera Deputaților se afla deputatul Daniel Ghiță.

Luptător de kikbox, Ghiță și-a anunțat marți demisia din PSD, acuzând că a fost „executat politic” de Marcel Ciolacu, la comanda Elisabetei Lipă, vicepreședinte PSD.

În mesaje postate pe Facebook, Ghiță aduce acuzații grave conducerii PSD, vorbind despre „mafia din sportul românesc și furăciunile din Agenția Națională pentru Sport”.

„Pentru că am demascat mafia din sportul românesc și furăciunile din ANS am fost executat politic de Marcel Ciolacu și Marian Neacșu, la comanda Elisabetei Lipă. (…) Lupt cu un sistem mafiot din ANS, care este protejat de Premierul României! Mi-am asumat această luptă! (…) Am dorit să îmi dau demisia din PSD, acum un an, în Decembrie 2023, dar am fost rugat de Marcel Ciolacu să rămân la partid, că eu sunt latura suveranistă din PSD. Ciolacu mi-a zis ca are mare nevoie de mine in PSD. A insistat să rămân, cu rugăminți, că sunt apreciat de votanții PSD. Am crezut aceste minciuni, de fapt pregătea să mă distrugă politic. Așa cum face cu toți adversarii săi. Listele de la PSD Ilfov au fost trimise de organizația PSD cu subsemnatul pe primul loc la Ciolacu, după care am fost tăiat jos personal de pe listă de Marcel Ciolacu, în ultima zi, adică azi. Om fără coloană vertebrală, fără cuvânt și onoare! (…) Mi-am dat demisia din PSD!”, a scris Ghiță.