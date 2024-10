Coreea de Nord se pregătește să se implice și mai profund în războiul din Europa / Piloți nord-coreeni se vor alătura flotei aeriene a Rusiei împotriva Ucrainei, susțin sud-coreenii

Coreea de Nord, care a trimis deja trupe terestre în Rusia pentru a se alătura războiului din Ucraina, a trimis acum piloți capabili să conducă avioane de vânătoare rusești, relatează Newsweek, citând postul de televiziune sud-coreean TV Chosun. Asta, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere aliaților să „nu se ascundă” și să răspundă implicării nord-coreenilor în războiul împotriva Ucrainei.

Zelenski a spus marți seară în discursul său de noapte că Ucraina deține informații despre pregătirea a două unități – posibil până la 12.000 de soldați nord-coreeni – pentru a lua parte la război alături de forțele ruse.

Anterior, șeful serviciilor secrete militare din Ucraina, Kirilo Budanov, a declarat că primul grup de 2.600 de soldați va fi desfășurat în regiunea Kursk a Rusiei, unde Ucraina a început o incursiune transfrontalieră în august și deține încă zone semnificative de teritoriu. El a spus că aproape 11.000 de soldați nord-coreeni se află în Rusia și vor fi „gata să lupte” în Ucraina până la 1 noiembrie.

„Dacă Coreea de Nord poate interveni într-un război în Europa, atunci presiunea asupra acestui regim este cu siguranță insuficientă”, și-a avertizat el aliații occidentali.

We have information about the preparation of two units of North Korean military personnel—potentially two brigades of around 6,000 soldiers each. This is a challenge, but we know how to respond to it. What’s important is that our partners don’t turn a blind eye to it.



