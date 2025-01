Crin Antonescu, după ce PSD a recunoscut că a direcționat voturi către George Simion: „Cu greu poți vorbi despre democrație după așa ceva”

Crin Antonescu, candidatul comun care fusese asumat de coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR pentru alegerile prezidențiale de anul acesta, a comentat sâmbătă seară dezvăluirea făcută de Alfred Simonis privind faptul că mulți social-democrați au votat pentru George Simion la scrutinul din 24 noiembrie, anulat între timp, afirmând că „deși nu e ilegală o asemenea manevră, poți să vorbești cu greu despre democrație după așa ceva”.

Întrebat, într-o emisiune la postul Digi24, pentru ce își face campanie Marcel Ciolacu pe rețeaua de socializare TikTok, unde premierul este tot mai prezent, Crin Antonescu a răspuns: „Nu știu, nu e problema mea. Cred că toți liderii politici, toți oamenii politici sunt preocupați de imagine, de comunicare, probabil sub influența recentelor alegeri și sub fascinația noii minuni – a TikTokului – probabil că… e prim-ministru, e lider de partide, mi se pare absolut normal. Cum și în ce fel, nu discut eu”.

Moderatoarea a insistat, întrebându-l și despre faptul că social-democrații „i-au dat voturi” lui George Simion, la prezidențiale, iar Crin Antonescu a replicat: „Eu cred totuși că ei glumeau în acest clip. Dacă au făcut așa, dacă – mă rog, cum mărturisește domnul Simonis – cred că e un bun prilej ca să înțelegem cu toții că, deși nu e ilegală o asemenea manevră, deși nu e ilegal un asemenea trafic cu voturi – depinde cum a fost făcut, că nu ne-a dat detalii – e oricum trist, poți să vorbești cu greu despre democrație după așa ceva, despre calitatea democratică”.

„În orice caz, există o ironie a istoriei sau a soartei, care poate să ducă la ceea ce s-a întâmplat”, a conchis fostul lider al PNL, referindu-se la faptul că, prin această direcționare de voturi din partea PSD către liderul AUR, candidatul social-democraților, Marcel Ciolacu, nu a mai reușit să intre în turul al doilea al prezidențialelor.

În aceeași emisiune de sâmbătă seară de la Digi24, Crin Antonescu a anunțat că la acest moment consideră „suspendată” candidatura sa din partea coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale care urmează să fie organizate anul acesta. Liberalul şi-a argumentat decizia spunând că, în primul rând, nu a fost încă stabilită nicio dată a alegerilor, iar în al doilea rând nu a existat un vot unanim din partea membrilor coaliţiei. „Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, şi calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a afirmat el.

Premierul Marcel Ciolacu a publicat vineri seară, pe contul său de TikTok, un dialog cu Alfred Simonis, în care cel din urmă a recunoscut că liderul PSD le-ar fi transmis social-democraților să nu îi dea voturi liderului AUR, George Simion, în alegerile prezidențiale, însă „toți i-am dat”.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis lui Ciolacu. După o pauză, Simonis a subliniat: „Ascultăm și nu judecăm!”.

Ciolacu i-a răspuns că îi pare rău ca a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale. „Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale, după Călin Georgescu și Elena Lasconi. A fost cel mai slab scor din istorie al unui social-democrat în cursa pentru Cotroceni. George Simion a ocupat abia locul al patrulea.