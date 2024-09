CTP anunță cu cine va vota în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie / Despre Iohannis spune că este „Întâiul Refuzat la Export al țării”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie va vota cu „singurul politician din România care de doi ani încoace avertizează în legătură cu cea mai gravă problemă a acestei țări – depopularea”. El a vorbit și despre postul de comisar european obținut de România, prin Roxana Mînzatu.

Într-un mesaj postat miercuri seară pe Facebook, CTP spune că în primul tur al prezidențialelor va vota cu liderul UDMR, Kelemen Hunor și explică și motivul:

„Pentru că de doi ani încoace este singurul politician din România (Kelemen Hunor – n.r.) care avertizează mereu în legătură cu cea mai gravă problemă a acestei țări – depopularea: «Dacă continuă trendul, peste 20 de ani vom avea o țară mare, frumoasă, sigură și goală, fiindcă până astăzi au plecat peste 5 milioane de oameni din țară și trendul încă nu s-a oprit. Plus, natalitatea e o problemă. Putem construi câte autostrăzi vrem, putem construi ce doriți dumneavoastră. Rămâne o problemă: și unde vor fi cetățenii, unde vor fi oamenii?»”.

Gazetarul vorbește și despre postul de comisar european obținut de România, spunând că PNL „ocărăște din greu poziția repartizată României de președinta Comisiei Europene: comisar pentru Educație, Competențe, Locuri de muncă, Drepturi sociale, Democrație. Asta pentru că rivalul lor politic, Ciolacu, a promis postul de comisar pentru Economie și nu l-a obținut”.

El afirmă că este normal ca România să nu primească portofoliul Economiei, pentru că țara noastră are „una dintre cele mai proaste situații economice din Europa, iar la anul va fi și mai rău, după cadourile electorale distribuite de pomanagerii guvernamentali”.

„Portofoliul dnei Roxanei Mînzatu nu e nicidecum «gol de conținut, zero, lipsit de importanță», cum croncăne PNL. Cum dracu să fie așa, când are alocat 20% din bugetul CE? Adică 235 miliarde euro sunt dați pe nimic? Alta e problema: prin ce se califică România ca să-l primească? Educație, Competențe? Sistemul educațional, sub privegherea profesorului Iohannis, e o catastrofă în desfășurare, cu consecințe incalculabile”, scrie CTP.

Gazetarul spune că dacă reprezentantul României în Comisia Europeană ar primi atribuții după performanțele țării pe diferite domenii, nu știe dacă am merita vreun post.

„Și în ultimă, sau, de fapt, în primă instanță, să nu uităm că primim aceste posturi în conducerea UE pentru simplul și esențialul motiv că suntem membri UE, nu pentru că am fi câștigat vreun concurs de patriotism”, punctează el.

CTP, despre Klaus Iohannis: „A fost trimis la golf de peste tot”

Gazetarul a făcut referire și la faptul că PNL a depus la Senat un proiect de lege care îi permite președintelui Klaus Iohannis să candideze la alegerile parlamentare din 1 decembrie.

„Pe vremuri, în România ceaușistă, marca de prestigiu considerată mai bună decât ce se găsea sau nu se găsea în comerțul socialist era „refuzat la export”. Dl Iohannis a zgrepțănat pe la toate ușile NATO și UE doar-doar i s-o da și lui un jilț în care să se hodinească după ce a trudit de s-a rupt pentru România. A fost trimis la golf de peste tot. Acum consideră că i se cuvine președinte la Senatul Românichii, în calitate de Întâiul Refuzat la Export al țării”, a mai comentat CTP.