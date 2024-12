VIDEO Cum a anunțat Marcel Ciolacu pe TikTok că rămâne în fruntea PSD: „A fost prank”

Marcel Ciolacu și-a anunțat revenirea în fruntea PSD, după ce anunțase în urmă cu o săptămână că pleacă de la cârma partidului, în urma eșecului de la alegerile prezidețiale, printr-un clip de 16 secunde publicat pe TikTok, rețeaua care i-a adus popularitatea candidatului independent Călin Georgescu.

„S-a întors”, anunță o voce gravă revenirea lui Marcel Ciolacu în fruntea partidului care nu a reușit să ofere un finalist la alegerile prezidențiale 2024.

Clipul video conține imagini cu șeful PSD alături de Roxana Mînzatu, pe care a propus-o pentru funcţia de comisar european din partea României, la un fast-food sau purtând un fular cu FCSB.

Videoclipul este însoțit și de mesajul „A fost un prank (păcăleală, n.r.) de ala”, și piesa lui Wiz Khalifa și Charlie Puth – See you again interpretată de altcineva.

Clipul a strâns aproape 90.000 de aprecieri în 12 ore de la publicare.

Nu este singura postare apreciată de internauți pe TikTok, platforma către care politicienii au început să-și îndrepte atenția. În urmă cu patru zile, pe contul lui Ciolacu a fost publicat un videoclip pe piesa Emoții a celor de la 3 Sud Est, care începe cu versurile „Am aflat că-i mai rău fără tine / N-au trecut nici măcar două zile”.

Marcel Ciolacu, primul lider PSD din istorie eliminat din primul tur al alegerilor prezidențiale, a anunțat că își dă demisia din fruntea partidului.

„Vorbim despre o acceptare a demisiei pentru că e un act unilateral. O să rămân alături de colegii mei până duminică la alegeri”, a spus, în urmă cu o săptămână, Marcel Ciolacu.

În ședința Consiliului Politic Național organizată luni seara, după alegerile parlamentare, unde PSD a obținut primul loc după numărarea tuturor voturilor, liderii partidului au votat în unanimitate ca Marcel Ciolacu să rămână liderul partidului, conform surselor HotNews.ro.

Eurodeputatul Victor Negrescu, cel care a preluat comunicarea politică a PSD, a declarat luni la RFI că se așteaptă ca Marcel Ciolacu să rămână în fruntea PSD, ca să înceapă discuțiile, negocierile cu celelalte formațiuni politice pentru formarea unei majorități în Parlament, poate chiar a unei coaliții de guvernare.