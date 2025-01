Cum a fost surprins autorul atacului din New Orleans, cu o oră înainte de masacru. FBI a publicat noi imagini

FBI a publicat noi imagini cu Shamsud-Din Jabbar, autorul atacului de Anul Nou din New Orleans, soldat cu 15 morți, şi cu una dintre cutiile frigorifice folosite pentru a amplasa un dispozitiv exploziv improvizat.

Imaginile, surprinse de camerele de supraveghere cu mai puțin de o oră înainte de atacul mortal, îl arată pe Jabbar, veteran al armatei americane, mergând pe o stradă îmbrăcat într-o haină lungă de culoare maro deschis.

Poliţia a publicat, de asemenea, o fotografie a uneia dintre cutiile frigorifice care conţinea un dispozitiv exploziv improvizat.

Anterior, poliţia a anunţat că anchetatorii au găsit urme ale fabricării unei bombe în timpul unei percheziţii la domiciliul lui Jabbar.

Nu a fost imediat clar dacă Jabbar a încercat să detoneze dispozitivele sau dacă acestea au funcţionat defectuos, au spus oficialii.

Newly released surveillance photos show Shamsud- Din Jabbar a little more than an hour before the deadly Bourbon Street attack. The #FBI is asking witnesses who passed him on the street or saw this blue ice chest containing an IED to contact us. https://t.co/YpD2NsVI5U pic.twitter.com/Em6PPsG4QK