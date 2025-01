Medicii legiști au stabilit cauza morții regizorului Jeff Baena, soțul actriței Aubrey Plaza

Jeff Baena, scenaristul/regizorul filmului „Life After Beth”, pozează alături de actrița Aubrey Plaza, la premiera peliculei, la Festivalul de Film Sundance, pe 19 ianuarie 2014, în Park City, Utah. Sursa foto: Chris Pizzello / AP / Profimedia

Cauza morții regizorului american american Jeff Baena, soțul actriței Aubrey Plaza, a fost stabilită ca fiind asfixierea prin suicid, a anunțat Biroul medicului legist din Los Angeles, citat de The New York Times.

Vestea șocantă de sâmbătă privind moartea acestuia a stârnit numeroase speculații în mediul online, având în vedere că Baena avea doar 47 de ani și nu avea antecedente medicale cunoscute și nici unele legate de abuzul de substanțe stupefiante.

Site-ul tabloid TMZ a scris imediat după anunțul de sâmbătă, citând surse din rândul forțelor de aplicare a legii, că poliția și pompierii s-au deplasat la o locuință din zona Los Angeles vineri, în jurul orei locale 10:30 dimineața, pentru a ancheta un deces, după ce un asistent l-a descoperit pe cineast mort. Sursele TMZ afirmau că Baena s-a sinucis.

Biroul medicului legist din Los Angeles a confirmat ulterior informația, notând în raportul său medical privind decesul acestuia că el s-a sinucis prin spânzurare.

Baena și Plaza s-au căsătorit în 2021

Plaza, cunoscută pentru seriale TV precum Parks And Recreation și The White Lotus, și Baena formau un cuplu încă din 2011, iar cei doi s-au căsătorit în 2021.

Cei doi au colaborat frecvent la peliculele cineastului. În timp ce lucra la ultimul său film, „Spin Me Around”, lansat în 2022, Aubrey Plaza a confirmat că ei s-au căsătorit.

Sunt „atât de mândră de dragul meu soț”, a scris ea pe Instagram în mai 2021, „pentru că a visat la noul film care ne duce în Italia pentru alte «belele».

Baena a absolvit școala de film a Universității din New York și a devenit asistent de producție pentru cineastul Robert Zemeckis, cunoscut pentru filme precum „Back To The Future” și „Forrest Gump”, după ce s-a mutat la Los Angeles.

În 2014, Baena și-a făcut debutul regizoral cu comedia horror „Life After Beth”, urmată de „Joshy”, în care a apărut și Plaza, în 2016. Ambele filme au fost nominalizate pentru Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film Sundance.

Alte pelicule ale lui Jeff Baena sunt „Horse Girl” și serialul de televiziune „Cinema Toast”.