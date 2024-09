Cum arată viitorul internetului? Este Web3 o mare minciună pusă la cale de Big Tech sau o idee salvatoare?

2023 a fost anul boom-ului Inteligenței Artificiale Generative, prin aplicații precum ChatGPT sau Dall-E, al saltului în tehnologia VR sau cea cloud. Odată cu 2024, unii experți în tehnologie cred că vor veni salturi importante și în „schimbarea la față” a internetului. Nu va mai dura mult, spun ei, până să trecem din Web 2.0 în Web 3.0, un mediu despre care se spune că va schimba complet paradigma vieților noastre digitale.

În teorie, arată ca un rai digital, în care utilizatorul deține controlul, iar corporațiile Big Tech nu mai pun monopol pe datele noastre. În practică însă, Web3 e destul de problematic, după cum o arată alți experți, neafiliați marilor companii.

Pentru a ne lămuri în legătură cu viitorul internetului, am aruncat mai întâi o privire în trecut. Vedem de unde am pornit și unde am ajuns, dar și ce ar presupune să ajungem la Web3.

