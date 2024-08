Cum îți poți ajuta copilul să crească în înălțime. Nu, nu baschetul este soluția!

Copiii se entuziasmează atunci când li se spune că au mai crescut în înălțime. Stă mărturie sentimentul lor de mândrie la clasica măsuratoare anuală marcată de părinți pe tocul ușii. Da, este adevărat că înălțimea copilului este determinată în principal de genetică, de cât de înalți sunt părinții sau bunicii. Dar numai în proporție de 60-80%.

Din punct de vedere genetic, nu poți influența lucrurile cu nimic. Însă noi domenii ale științei – nutrigenetica și epigenetica – aduc vești încurajatoare și îmbucurătoare. Alături de moștenirea genetică, alimentația și stilul de viață joacă un rol important în ceea ce privește înălțimea copilului. Așadar, într-o oarecare măsură, înălțimea poate fi influențată.

Rata anuală de creștere în înălțime a unui copil variază pe măsura trecerii anilor. Totuși, există anumite medii generale care pot fi observate. În primul an de viață copiii cresc rapid, dar după aceea ritmul de creștere încetinește. De obicei, între 1 și 2 ani, un copil crește în medie cu aproximativ 10-12 cm. După vârsta de 2 ani, rata de creștere continuă să scadă treptat. Între 2 și 4 ani, copiii cresc în medie cu 7-8 cm pe an, iar de la 4 ani până la debutul pubertății, ritmul de creștere este de obicei între 5-7 cm pe an. În jurul vârstei de 9-14 ani (mai devreme la fete și puțin mai târziu la băieți), copiii intră în perioada de pubertate, când rata de creștere în înălțime poate crește semnificativ, ajungând la 8-12 cm pe an sau chiar mai mult. După atingerea pubertății, creșterea în înălțime are o rată de 4% până la vârsta de 18 ani, iar după această vârstă încetinește sau se oprește complet.

Nemulțumiți de înălțimea pe care o au copiii lor, mulți părinți se întreabă dacă mai pot face ceva pentru a mai câștiga câțiva centimetri pentru copiii lor. Răspunsul este „Da!” Făcând unele lucruri mai puțin spectaculoase decât s-ar crede.

Adoptând o dietă echilibrată

Dezvoltarea generală, atât fizică dar și intelectuală, este puternic influențată de alimentație. Incluzând alimente precum fructele și legumele proaspete, peștele, cerealele integrale și lactatele, potențialul de creștere este maximizat. Cei doi nutrienți esențiali sunt calciul și vitamina D, ambii având roluri importante în ceea ce privește densitatea osoasă.

Alimentele care promovează creșterea în înălțime trebuie să fie totodată și alimente sățioase, bogate în proteine ​​și grăsimi sănătoase, care „țin de foame” mai bine decât cele bogate în carbohidrați. „Regele” acestui tip de alimente este somonul sălbatic, care ar trebui să fie prezent în dieta copilului de trei ori pe săptămână.

Și dacă vorbim despre un stil de viață care să încurajeze creșterea în înălțime, trebuie menționată importanța micului dejun, pe care adolescenții – din păcate – adesea sunt tentați să îl sară.

Încurajându-l să facă mai multă mișcare

Dintre multele beneficii ale mișcării pentru sănătate, unul este creșterea în înălțime. Exercițiile fizice regulate întăresc mușchii și oasele, ajutând totodată la menținerea unei greutăți optime. A fi activ fizic este esențial în copilărie, iar la adolescență poate ajuta la adăugarea a câțiva centimetri la înălțime. Exercițiile de creștere a forței, yoga, înotul și ciclismul ajută la creșterea flexibilității și câștigarea a câțiva centimetri. Medicul endocrinolog pediatru Bogdan Pascu a explicat, într-un interviu acordat Totul Despre Mame, că nu bachetul, ci înotul este sportul care le poate aduce copiilor câțiva centimetri în plus. Contrar opiniei generale, în baschet, prin săritură, se pune presiune pe genunchi, iar acest lucru împiedică lungirea dorită a oaselor.

Având grijă să doarmă suficient

Obiectivul acesta este în general greu de atins de adolescenți, ei fiind predispuși să aibă diverse activități până noaptea târziu sau chiar să piardă nopțile integral. A nu dormi suficient duce la nedorite complicații ale sănătății și afectează înălțimea. Acest lucru este cauzat de faptul că glanda hipofiză, a cărei principală funcție este reglarea creșterii în lungime, eliberează hormonul de creștere în timpul somnului. Așadar, somnul suplimentar – mai mult de 8-10 ore pe noapte cât este recomandat – poate crește producția acestui hormon și, prin urmare, înălțimea.

Menținând o postură corectă

A sta în mod constant într-o poziție greșită (aplecat, cu umerii și gâtul aduse în față) poate modifica semnificativ curbura naturală a spatelui, poate favoriza apariția durerilor de spate și de gât și poate influența înălțimea. Practicarea exercițiilor fizice recomandate de un profesionist poate corecta și îmbunătăți postura în timp.

Factori care influențează negativ creșterea în înălțime

Din informațiile și observațiile adunate în timp, specialiștii au ajuns la concluzia că o serie de factori influențează în mod negativ creșterea în înălțime. Astfel, au fost incriminate dieta săracă în nutrienți și somnul insuficient, lipsa activității fizice și stresul cronic, fumatul, expunerea la fumul de țigară, consumul de alcool și de droguri, postura incorectă și problemele medicale netratate. Anumite afecțiuni, cum ar fi hipotiroidismul, deficiențele hormonale sau bolile cronice, pot afecta creșterea. De asemenea, unele medicamente, cum ar fi corticosteroizii, pot influența negativ creșterea dacă sunt utilizate pe termen lung.

